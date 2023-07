El reciclado de basura sigue siendo una materia pendiente en la Región

Hace mucho tiempo que el reciclado de la basura domiciliaria sigue siendo una suerte de materia pendiente para buena parte de los vecinos de la Región. Los datos conocidos no dejan duda alguna acerca de la falta de concientización, para realizar la separación en origen y entregarla al servicio de recolección los residuos ya clasificados en orgánicos y no orgánicos.

Tal como se informó ayer, contrariamente a lo deseado la planta regional de la Ceamse recibe cada vez más cantidades de basura domiciliaria no discriminada, en un fenómeno que responde a que no se maximiza la separación de residuos, en lo que vendría a ser el primer eslabón de todo programa que apunte al reciclado de las materias no orgánicas descartadas en hogares, oficinas y comercios.

Así lo determinó un informe de la entidad Nuevo Ambiente, la asociación civil que realiza un realiza un seguimiento periódico del volumen de residuos que llega al predio de enterramiento de diagonal 74, procedente de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Brandsen, que deja a la vista una pronunciada curva de crecimiento conjunto de las toneladas que ingresan a la planta receptora de Ensenada.

Lo cierto es que son muchos los vecinos que no tienen conocimiento preciso sobre los días y horas en que pasa la recolección de residuos no orgánicos y, por ello, finalmente unifican en las bolsas negras el contenido con los orgánicos. Tampoco existe información precisa para los vecinos acerca de dónde dejar la denominada basura electrónica y otros desechos tóxicos.

Cabe recordar que últimos estudios realizados en la Región determinaron que, si bien en la población platense existe un buen nivel de conciencia acerca de la necesidad de cuidar el medio ambiente, el sistema de reciclado interviene en un 8 por ciento del total de los residuos, un porcentaje que, por ejemplo, contrasta con el 48 por ciento alcanzado en promedio por los países de la Unión Europea.

El objetivo del reciclado es separar y clasificar los residuos secos para reducir la cantidad de basura que se envía el relleno sanitario y, de esta manera, preservar el medio ambiente. Científicos y funcionarios platenses establecieron que el reciclaje de la materia no orgánica o seca (papel, cartón, plástico, vidrio, lata) es uno de los principales procedimientos para reducir los niveles de basura.

Sin embargo en el caso de nuestra zona –se señala que ello ocurre en gran medida por desconocimiento del sistema por parte de muchos vecinos, derivada de la falta información- gran porcentaje va a parar al enterramiento de la planta de la Ceamse.

Los ambientalistas aseguran, además, que a partir del reciclado, se simplifican los procesos industriales y se utiliza menos energía. Los materiales recuperados en buenas condiciones tienen valor económico. Por lo tanto aumentan los ingresos y mejoran las condiciones laborales de los recuperadores urbanos como son los cartoneros o trabajadores de cooperativas que realizan la recuperación de los materiales. Otro de los datos positivos es que reciclar también prolonga la vida útil de los rellenos sanitarios.

Se trata, en definitiva, de un sistema que, a medida que creciera en sus volúmenes, podría generar no sólo menor contaminación sino mayores beneficios económicos. Por ello es importante que tanto desde las municipalidades como desde otros organismos del Estado con incumbencia se estimule a la población a concretar el reciclado, se ajuste y haga conocer el cronograma de la recolección de las bolsas verdes –dispuestas para los residuos no orgánicos- y se consolide de esa manera un hábito que ofrece tantas ventajas a la sociedad.