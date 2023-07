Coscu ninguneó el cuerpo de Lali Espósito y ella fue lapidaria: “Comparemos las pij..."

Coscu el reconocido streamer platense adquirió fama por ser uno de los pioneros argentinos en la mencionada práctica. Así, como "fundador del stream", es respetado y reconocido por el resto de sus colegas.

Asimismo, entabló un estrecho vínculo con el número uno de la actividad, Ibai Llanos y además, según su mirada, fueron muchos los artistas que empezaron a ser conocidos a través de sus video reacciones.

Por otra parte, y como si fuera poco, su posición en el stream le permitió también poder conocer a Leo Messi en la recordada cena de bienvenida que organizó el crack antes de ser presentado en el París Saint Germain. En esa oportunidad, llegó con Ibai y el Kun Agüero.

Ahora, en estos últimos días sumó notoriedad por su victoria boxística contra el youtuber Germán Garmendia en La Velada del año 3. Y recordemos que en ese evento estaba presente María Becerra, la artista y cantante, hincha del lobo, con quién se cruzó have apenas unos días. La cosa es que, en una video reacción, Coscu analizó Corazón Vacío, la última canción lanzada por María Becerra. Y como no podía ser de otra manera, expresó un comentario que generó el enojo y la respuesta de la artista: “Reconozcamos que esa barra la escribió Lit Killah o Duki, no me la cuentes... ¿María escribe buenas barras o fue FMK? Nos responderá ella si preguntamos abiertamente quién escribió ese ‘barrón’. ¿Lo escribiste vos? ¡No mientas, no mientas! Lo escribiste vos, sos buenísima. Y si no, también”, disparó el joven.

Por su parte, María Becerra no tardó en responder en las redes: “Contesto públicamente sobre la barra ‘yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que...’ la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre XROSS y yo, tampoco entiendo por qué aún les sorprende o dudan si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”.

Así, el afamado youtuber platense decidió realizar su propio descargo, también desde las redes: “Mis reacciones han llegado a un punto, donde cualquier cosa se puede malinterpretar o sacar de contexto y parece que estoy tratando de descalificar o atentar contra la carrera de un artista. Cuando el propósito de las reacciones y lo que las convirtió en lo que son, siempre fue todo lo contrario, si ofendí a algún artista con una reacción, les pido sinceramente disculpas. No saben lo difícil que es transmitir en vivo durante horas todos los días y recibir solicitudes constantes del chat para escuchar una canción. Nunca fue mi intención, y quiero disculparme por todas mis reacciones en este tweet”, confesó Coscu.

Pero acá no termina todo. Ya que, en una reciente reacción, el streamer de la ciudad de La Plata, estuvo un largo rato hablando sobre el físico de la cantante Lali Espósito, apuntando a su baja altura y el tamaño de sus pechos. Además, también hizo una desagradable comparación sobre otra parte de su cuerpo. Todo, en "modo ninguneo" y rebajando el talento y el éxito de Lali.

Finalmente, la picante respuesta de Lali, no se hizo esperar: “Cuando sos gil, normalmente sos muy gil. Comparemos las pij... yo la pongo sobre la mesa y KO. Poder femenino”, escribió la joven en un tuit que recibió más de 1300 comentarios, 5500 RT y superó los 50 mil likes. Claramente una muestra firme de apoyo de todos los que la siguen.