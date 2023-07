Por piquetes y clases, otro round en la interna PRO

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, cruzó hoy a la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, quien dijo que la ciudad de Buenos Aires tuvo solamente 71 días de clase en lo que va del año, y le espetó que el calendario escolar en el distrito es “el más extendido del país y lo están cumpliendo”.

Pero no fue el único cruce en medio de la interna por la precandidatura presidencial por Juntos por el Cambio que mantienen Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La exministra de Seguridad volvió a cuestionar cómo afronta las protestas y los cortes de calles su rival, al afirmar que “ahora en la campaña, dice ‘voy a hacer lo que no hice’”, mientras el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, defendió al alcalde capitalino y sostuvo que con Bullrich en el Gobierno nacional “tampoco se terminaron los piquetes”.

Patricia Bullrich

“Si en ocho años alguien no soluciona un problema, ¿por qué me dice que lo va a solucionar en los próximos cuatro? No se entiende y no es un tema menor”, expresó Bullrich en declaraciones a una radio de Corrientes. “Nosotros le pasamos la Policía a la Ciudad de Buenos Aires y en una reunión de la mesa chica pedí terminar con los piquetes en la 9 de Julio y me dijeron que no, que se haría cargo la Ciudad”, explicó.

Y agregó: “A partir de ahí tuvimos cuatro años de discusión, con Macri, Larreta, con todos, porque uno de los temas que habíamos prometido a nuestros votantes era poner orden y convivencia y ahora en la campaña, Larreta dice ‘voy a hacer lo que no hice’”.

Mientras, aunque afirmó que “no comparte” realizar “discusiones de esta manera” dentro de la coalición, el funcionario porteño remarcó que la propia Bullrich ya había admitido que “no hay mucho que se pueda hacer” frente a las protestas y los cortes de calles.

Soledad Acuña

Sobre las clases, en una publicación en Twitter, Bullrich había afirmado hoy que “solamente Mendoza, San Luis y Santiago del Estero tuvieron más de 80 días de clases en lo que va del año, mientras que la provincia de Buenos Aires solo tuvo 62 y la Ciudad de Buenos Aires, 71”.

Un rato más tarde, por la misma red social, la ministra de Educación del jefe de Gobierno le contestó: “Te informaron mal, Patricia. Este año en CABA ya tuvimos 85 días de clases. Nuestro calendario escolar es el más extendido del país, 192 días, y lo estamos cumpliendo. Los paros en Ciudad no suman ni el 20% de acatamiento y la mayoría de docentes no adhirió a medidas de fuerza”.

Y le aclaró: “Con el descuento de los que paran reconocemos a los que cumplen siempre”.