Bullrich, en La Plata: “El salario va a estar bien cuando no haya inflación”

La precandidata presidencial de Juntos Patricia Bullrich visitó ayer nuestra ciudad, en compañía del intendente de Lanús y precandidato a gobernador, Néstor Grindetti, y el precandidato a intendente platense Juan Pablo Allan. U afirmó que la forma de recuperar el empleo es “liberando a las empresas de la brutal carga impositiva que soportan hoy en la Argentina”.

Durante una visita a la redacción de EL DIA, la líder del PRO se refirió en la misma línea al poder adquisitivo del salario. “Con esta inflación y esta emisión, el salario pierde valor. Por eso, estabilizar (la economía) es la clave”, dijo.

Bullrich, Grindetti y Allan realizaron una recorrida por el centro comercial de calle 8, donde la dirigente conversó con vecinos y comerciantes y llamó a votar por Allan, su candidato en la Ciudad. Al mismo tiempo, enfatizó sus propuestas de orden, seguridad y producción.

En diálogo con este diario, la precandidata se refirió a la forma de generar empleo:

-Se genera empleo en la Argentina liberando a las empresas, a los comercios, a los recursos naturales de la carga impositiva brutal de un Estado que es como una lápida sobre la producción, sobre todo tipo de empresas, con una emisión y una inflación que impiden la previsibilidad de largo plazo. Con un Banco Central independiente y una reforma laboral que realmente premie al empleo y ayude a las empresas, vamos a lograr que la Argentina salga de esta decadencia y comience, no sólo a estabilizarse que es importante, sino a desarrollarse para crear empleo.

- ¿Y el poder adquisitivo del salario?

-Ese es un punto fundamental porque la Argentina está muy deprimida en el salario, pero todo esto también tiene que ver con que hay un montón de tipos de dólares y que el peso se deprime todos los días. Acá el problema no es el dólar, es el peso, que todos los días pierde valor. Entonces el tipo de salario va a estar bien cuando no tengamos inflación, por eso el plan de estabilización y crecimiento es tan importante, el plan de estabilizar es bajar la inflación. Para eso no podemos tener déficit fiscal.

-Lo que recibe la Provincia por coparticipación no representa lo que aporta al gobierno nacional. ¿Qué se puede hacer?

-La coparticipación ha sido mal resuelta porque precisa de unanimidad para poder resolver cómo son los gastos, los ingresos y egresos en cada provincia. Yo creo que nos tenemos que animar a hacer un cambio en el que se premie a las provincias que trabajan, que producen. Porque sino es un sistema de subsidios cruzados: aquellas provincias que quizás tienen puro empleo público, reciben una coparticipación, pagan salarios y nada más. Y otras provincias que producen, destinan una parte de su producción a alimentar a las improductivas. El esfuerzo tiene que hacerse al revés. Hay que ayudar más a las provincias que producen para que el resto entienda que ninguna provincia argentina puede vivir sin producir.

-En La Plata hay unos 200 mil habitantes en condiciones inaceptables, y no hay planes para incorporarlos a la fuerza laboral ni a la vida social, ni para tener los servicios públicos elementales. ¿Cómo se puede hacer todo eso?

-Nosotros pensamos que es fundamental la incorporación al mundo laboral. Para eso toda la estructura de la capacitación para el trabajo que tienen universidades, los sindicatos y los municipios tiene que estar dedicada a lograr que las personas que hoy están en una situación de vulnerabilidad puedan acceder rápidamente a ese tipo de formación.

-Pero todo eso requiere mucho dinero del Estado...

-No, no requiere tanto dinero, requiere organización, decisión. Requiere que decidamos que la gente deje de vivir como está viviendo. Y que tengamos el coraje de decidir que no queremos tener más gerentes de la pobreza para terminar con aquello que se cree que es una solución y ha terminado siendo un terrible problema.

-¿Cómo puede contribuir la Ciudad?

-Allan: En línea con lo que dice Patricia, proponemos un plan que vincula la Universidad, el sector privado, los sindicatos y el Municipio. Lo presentaremos el miércoles junto al exministro de Producción Dante Sica y se llamará “La Plata Trabaja”. Es fundamental esta articulación que permita sacar a la gente de la situación de extrema vulnerabilidad, pero además llevando el Estado hacia esos lugares.

Hoy la Ciudad tiene dos ciudades en una y una de las propuestas que tenemos en materia de educación, además de pedirle a la Provincia estar a cargo de toda la infraestructura escolar, es duplicar la cantidad de vacantes en los jardines municipales que sí es un compromiso y una necesidad para acompañar justamente al Estado hacia donde decidió la gente irse a vivir que todavía no llegamos.