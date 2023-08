El asesinato de Morena en Lanús, prueba de la inseguridad desbocada: qué se sabe del crimen

El crimen de Morena Domínguez (11) en Lanús, donde la atacaron dos motochorros para robarle una mochila, es la muestra más real de la inseguridad, que golpea sin piedad en todos los rincones del Conurbano bonaerense.

El delito está fuera de control. Se palpa en cada esquina, a cada rato. Más allá de las frases de circunstancias de estos tiempos tan particulares que vive el país.

La nena estaba por llegar a la escuela Nº 60 “Almafuerte”. Eran cerca de las 7.30 de la mañana, cuando aparecieron los delincuentes, que buscaban cualquier cosa. El bolso, los útiles o su el celular, dicen que para canjearlos por droga.

En medio del terror de la violenta maniobra, ocurrida en la calle Molineado al 3200, Morena cayó al asfalto y sufrió un golpe muy fuerte.

Crimen de Morena en Lanús: qué arrojó la autopsia

El resultado preliminar de la autopsia, realizada en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, reflejó que la muerte se desencadenó como consecuencia de “un traumatismo en la zona abdominal”, que le provocó lesiones en el riñón y en el hígado y una hemorragia interna”.

Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia del SAME y, cuando llegó la ambulancia, el médico le realizó varias maniobras de reanimación.

En ese estado crítico, la trasladaron al Hospital Evita, donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, según informó la Policía.

El video del feroz ataque a la nena en Lanús

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad municipal, que se convirtió en una prueba clave de la causa, ya que allí se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que iba como acompañante se bajó para agarrar alguna de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero éstos lograron escapar del lugar a toda velocidad, según quedó también registrado por la cámara.

“Veo que una nena está colgada de una moto, luchando con la mochila. Tiro el auto encima, no para pegarle, porque estaba la nena. Se suben arriba de la vereda y me apuntan con un revólver. No llegué a ver si tenían patente. Después volví y había otro señor que la ayudaba. No la vi desvanecida, la vi mareada. No vi si se cayó al piso. Cuando se cae, yo ya había pasado. Todos los días están robando acá”, aseguró uno de los hombres que quiso ayudar a Morena, quien se identificó como Damián.

“Llegó en condiciones críticas a las 8.30 a nuestro hospital provincial, derivada a través del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), y a partir de eso se generó una reanimación cardiopulmonar avanzada, teniendo buena respuesta en los primeros minutos. Eso nos permitió llevarla a la terapia intensiva pediátrica con la que también contamos aquí en nuestro hospital y a las 9.30 finalmente fallece”, relató Javier Maroni, director del mencionado sanatorio del sur del Conurbano.

Mediante un análisis de las cámaras de seguridad del municipio, los investigadores policiales lograron detener a dos hermanos de apellido Madariaga, mayores de edad, como los presuntos autores del hecho.

Asesinato de Morena: detenidos e investigación

Si bien en un principio los pesquisas habían asegurado que por el crimen de Morena había sido detenido un adolescente de 14 años, el propio ministro Berni confirmó a la prensa que no hay menores de edad vinculados con el hecho.

Los investigadores judiciales explicaron que los hermanos Madariaga formaban parte de un grupo de jóvenes, varios de ellos menores de edad, que son conocidos en el barrio por cometer robos y distintos delitos.

“Es gente vinculada a la droga y a los robos en la zona”, dijo un pesquisa con acceso al expediente judicial.

El hecho es investigado por la fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Lanús-Avellaneda, quien acudió a la escena para comandar todas las diligencias probatorias.

Sobre el hecho, Florencia, madre de una compañera de Morena, relató que presenció el momento en el que dos maestras de la escuela a la que concurría la niña intentaron reanimarla, pero que estaba inconsciente.

“Yo estaba en la puerta del colegio, se escuchan los gritos, me acerco, la nena ya estaba tirada en el piso, estaba consciente como lo ven en el video. Le arrebatan el celular y el barrendero es quien la rescata y pega el grito de ayuda. Sé que le pegan dos piñas en el estómago a la nena, le arrebatan el celular y la arrastran. La levantamos y la llevamos al colegio. Después, la nena ya estaba inconsciente y no respondía”, concluyó la mujer, acongojada.

Otra mamá relató que los alumnos vieron cómo moría Morena. “Mi hijo vio cuando le hacían RCP a la compañera, ¿te imaginás cómo quedaron los chicos? Todos vieron cómo le hacían RCP y los maestros llorando. Mi hijo contó que no entendía nada”, relató.

“Lanús es tierra de nadie. El patrullero vino a las 11 de la mañana recién, es una vergüenza. Hace un mes le robaron a una maestra de mi hijo y todavía no volvió a trabajar porque tiene el ojo golpeado”, agregó la misma mujer.