Paso 2023.- Advierten que en Provincia habrá demoras con los resultados: a qué hora se conocerán los primeros cómputos

Los primeros resultados de las PASO del próximo domingo no sólo no se conocerán antes de las 21hs., ya que legalmente no está permitido, sino que las autoridades electorales esperan una "jornada compleja".

Así lo hizo saber el director Nacional Electoral, Marcos Schiavi, quien además reconoció que en provincia de Buenos Aires y CABA los resultados de los comicios "se van a demorar más".

En declaraciones a la prensa, Schiavi indicó que "vamos a esperar a tener porcentajes representativos para dar resultados", y antes que eso suceda "vamos a tener un porcentaje de participación. Dependiendo de la dinámica de la noche podremos adelantar el número de abstenciones".

En ese sentido indicó que "a las 21hs. los partidos van a saber cuánto hay escrutado", información que posibilitará "bajar el nivel de ansiedad".

"Estamos trabajando para contar con resultados lo más rápido posible, pero nos imaginamos que la jornada va a ser compleja. Capital y provincia de Buenos Aires se van a demorar más", confirmó el funcionario electoral. En el caso de CABA "es porque se vota dos veces", mientras que en Provincia tal vez sea porque hay distritos en los que se elige para ocho categorías. "Lo que no sé es de cuánto será esa demora", señaló.

Frente a este escenario, los primeros resultados oficiales se estarían conociendo a partir de las 22hs. o 22:30hs.

En otro orden, y con relación al desarrollo de los comicios, Schiavi señaló que para votar se requiere contar con la última versión del DNI que tenga la persona, y de no ser así "no podés votar, ni con el DNI en el celu ni con la denuncia".