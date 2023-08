El “Dibu” Martínez tuvo un estreno para el olvido

Aston Villa, con el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez de titular, arrancó con el pie izquierdo la temporada 2023/24 de la Premier League, al perder por 5-1 ante Newcastle, como visitante.

Los tantos de Newcastle fueron de Sandro Tonali, Alexander Isak (por duplicado), Callum Wilson y Harvey Barnes; mientras que el descuento fue obra de Moussa Diaby.

El Aston Villa fue apabullado y la diferencia podría haber sido aún mayor si no hubiera sido por varias atajadas del arquero argentino, quien además estuvo al borde de la expulsión en un cruce con el paraguayo Miguel Almirón.

La defensa de Aston Villa quedó mal parada y Martínez salió a marcar al paraguayo, quien se escapó y así al arquero campeón del mundo no le quedó otra opción que agarrarlo de la camiseta y cortar la jugada. Como el árbitro no lo echó por considerar que no era último recurso, Almirón le reclamó la roja y ahí ambos se picantearon entre sí.

DEBUT GANADOR DEL ARSENAL

Arsenal, uno de los candidatos al título, venció sin demasiados inconvenientes al Nottingham Forest por 2 a 1, de local, en la continuidad de la fecha inicial de la Premier League.

El partido se jugó en el Emirates Stadium, en la ciudad de Londres, y los goles del Arsenal fueron marcados por Eddie Nketiah a los 25 minutos y Bucayo Saka a los 32, ambos en la primera etapa, descontando el nigeriano Taiwo Awoniyi para Nottingham a los 36m. del segundo período.

Las diferencias entre Arsenal y Nottingham son grandes. Pese al escuento 2-1, en todo momento se observó la distancia entre uno y otro en cantidad y calidad de jugadores, con el local pensando en luchar por el título y en la Champions y el Forest con la premisa de mantenerse en la categoría.

Otros resultados: Bournemouth (Marcos Senesi salió lesionado) 1, West Ham 1; Brighton (Facundo Buonanotte en el banco) 4, Luton Town 1; Everton 0, Fulham 1 y Sheffield United 0, Crystal Palace 1.

Hoy, a las 10, Brentford-Tottenham. Y a las 12.30, Chelsea-Liverpool (ESPN y Star +).