PASO 2023.- Lali Espósito, muy criticada por sus dichos sobre Milei, redobló la apuesta: "Son un reflejo de..."

Sin dudas son días especiales. Por cierto, el último domingo en el marco de las elecciones, dejó las más variadas anécdotas y reflexiones. Así, una de ellas tuvo como protagonista a Lali Espósito, quien pese a que está en España, siguió con atención lo que estaba pasando en el país en las denominadas PASO 2023, que arrojó resultados que causaron sorpresa.

De esta manera, cuando se conocieron los primeros resultados que dieron como contundente ganador a Javier Milei, la intérprete se expresó en las redes de manera picante: “Qué peligroso. Qué triste”.

De inmediato, el mensaje generó una fuerte reacción de sus seguidores y acumuló en pocas horas más de 16 mil comentarios. “Lali, se ve que estás muy lejos de una casa de familia normal argentina. o bien: "Lo peligroso es que tus hijos no coman”, respondieron indignados algunos usuarios y seguidores.

Lali Espósito fue por más contra los fans de Milei

Ahora, y frente a las reacciones en su contra, Lali volvió a referirse al tema y dejó bien en claro su postura: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, comenzó destacando, al tiempo que agregó: “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, confesó con mucha bronca.

Finalmente, aclaró: “Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que... ¡Si! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”, dijo Lali.