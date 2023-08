Juan, el hijo de Flor Peña, tendrá su cumple de quince

En “A la Barbarossa”, Florencia Peña contó que su hijo del medio, Juan Otero, tendrá su anhelada fiestita de 15 años.

“Va a festejar los 15. Él cree que los hombres también pueden festejar los 15. Quiere imponer que los hombres también puede festejar los 15 y yo, que soy fiestera. ¿qué le voy a decir que no? Le dije dale, mi amor”, contó ayer la actriz, comediante y conductora en el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefé.

“Él me dijo ‘mamá, yo quiero imponer la fiesta de 15 masculina’. A mí me corrés por izquierda y yo voy”, contó entre risas la protagonista de “Casados con hijos”, que está lista para volver a la tele como jurado del nuevo reality del canal de las pelotitas, “Got Talent”.

Además, reveló que ya está todo encaminado para la celebración que será con toda la estructura de una tradicional fiesta de quinceañera. “Tiene dos trajes, canción y baile, en la cual estoy involucrada, en algún momento tengo que cantarle algo”, reveló, y adelantó que “el padre (el músico Mariano Otero) tiene que tocar algo también”, admitió Peña, que dijo que su hijo entrará a la fiesta “con una coreografía”.

En plena organización, contó que el gran evento gran será el 20 de octubre, antes de las elecciones presidenciales: “festejamos antes por las dudas”, lanzó, entre risas.

En el living de Georgina, Peña reveló que de sus tres hijos (los otros dos son Tomás Otero, el mayor, y Felipe Ponce de León no, el menor) Juan no tiene pruritos con tener una mamá famosa: “A Juan le encanta que yo sea su mamá, le fascina. Él me trae a casa a sus amigas y siempre me dice ‘a mí me encanta que mi mamá sea Florencia Peña’”.

Junto a Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul, Flor Peña asumirá desde el lunes el rol de jurado de la edición argentina de “Got Talent” que conducirá Lizy Tagliani en el prime time de Telefé.