Gimnasia: toda por Pitín o la alternativa de un uruguayo para un problema central

Si bien el mercado no está fácil para Gimnasia, la dirigencia apunta a la llegada de Agustín Cardozo, el elegido para el centro del campo tripero, ya que sí o sí la dirigencia albiazul va a sumar un reemplazante en el lugar de Ignacio Miramón, recientemente transferido al Lille de la Ligue 1 francesa. Claro que la operación no es sencilla a partir de la cotización de Pitín, de muy buen paso por el equipo de Gorosito en 2022.

Si las negociaciones con Tigre no prosperan, en calle 4 manejan un nombre como alternativa. Se trata de Rodrigo Saravia, mediocampista uruguayo que mañana cumplirá 23 años, formado en las juveniles de Peñarol y con un paso por Racing de Montevideo antes del regreso a la escuadra carbonera.

Es un volante con mucha entrega, con la típica garra charrúa y buena dinámica a partir de un gran despliegue físico. Con Peñarol disputó la floja Copa Sudamericana del equipo uruguayo, que perdió en sus seis presentaciones en el Grupo F que ganó cómodamente Defensa y Justicia. Saravia ya tiene un par de goles convertidos en el campeonato uruguayo gracias a que su resto físico le permite acompañar los ataques y pisar el área rival.

Rodrigo Saravia, la opción que maneja la dirigencia

De cualquier manera, el volante uruguayo es una alternativa a Agustín Cardozo, el elegido por todo Gimnasia. Pitín dejó un muy buen recuerdo el año pasado pero el Lobo no pudo hacer uso de la opción por el jugador ( U$S 1 millón por el 50% del pase) y recién esta semana estará abonando el cargo por su préstamo. Desde esa situación, la relación institucional no quedó bien, por lo que Gimnasia intentará destrabar esa situación para negociar la compra de un porcentaje de la ficha del futbolista valuado en 2 millones y medio de dólares por el 100%.

Ezequiel Melaraña es el presidente de Tigre, mano derecha del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Es el hombre a “ablandar” para que los destinos de Pitín y el Lobo vuelvan a cruzarse, ya que quedó muy enojado por la negociación anterior. El jugador tiene prácticamente acordados los números de su contrato con Gimnasia y tiene muchas ganas de regresar a un equipo en el que sabe que será titular, a diferencia de su actualidad en el conjunto de Victoria.

De existir el esperado acercamiento entre Tigre y Gimnasia, Sebastián Romero tendrá el hombre de experiencia que necesita para ocupar el lugar del mejor valor albiazul en el último campeonato, al margen de la valoración que tiene hacia Nicolás Sánchez, quien asoma como titular en el inicio de la Copa de la Liga.

Apuntado: Rodrigo Saravia cumple mañana 23 años y es un aguerrido volante de Peñarol

De no prosperar las gestiones, seguramente Gimnasia acelerará por el uruguayo, que en los últimos tiempos alternó en el centro del campo. Claramente, un nombre que por desconocimiento no genera ni por asomo la misma expectativa que Cardozo.

Es por eso que el tema de discusión por estas horas en calle 4 es hasta donde estirarse por la llegada de un jugador que ha aportado soluciones y está probado en el club. Con una idea madre de no reinvertir en el mercado un porcentaje alto de los ingresos para terminar de acomodar las finanzas de la institución, el desafío deportivo (a 5 puntos de quienes deben desempatar por la permanencia) y la necesidad de un refuerzo que exceda las llegadas más simples de De Blasis y Castro tal vez conviertan a Cardozo en la gran excepción a la hora de romper el chanchito.

¿NO VIENE NADIE MÁS A GIMNASIA?

A pesar de que aún no hay un nombre apuntado que se haya convertido en una negociación, Gimnasia va a incorporar un extremo derecho. Y tampoco hay que descartar plenamente la llegada de un lateral derecho, al margen de la continuidad en el plantel del correntino Guillermo Enrique.

La idea sigue siendo sumar un extremo derecho para el puesto en el que alternaron Franco Soldano, Franco Torres y hasta Eric nRamírez en el comienzo de la pasada Liga Profesional. Es la Secretaría técnica la que viene evaluando algunos nombres para consensuar con el entrenador Sebastián Romero.

En el inicio del mercado de pases el nombre que había trascendido era el de Francisco Pizzini, quien finalmente jugará en Vélez Sarsfield. La legada del extremo bahiense venía de la mano de una negociación conjunta por la cual Matías Melluso y Guillermo Enrique irían a Córdoba, pero la misma no prosperó a partir de la salida de Melluso al fútbol chipriota. Y luego ni siquiera se hizo el pase de Enrique a la T en una operación que ya no incluía la llegada de Pizzini.

Ese es el perfil de jugador que busca la dirigencia tripera, el de un extremo que porte gol con características más de delantero que de volante para jugar en distintos sistemas tácticos: 4-2-3-1, 4-3-3 o 4-1-4-1, por ejemplo. O sea, un jugador más parecido a Franco Torres que a un volante como Alexis Steimbach o al parche que significa la ubicación en ese lugar de Franco Soldano.

En cuanto al lateral, es un puesto que dejó de ser prioridad pero que no está absolutamente cerrado. Una buena apuesta o un nombre superador -los dos extremos- pueden llevar al Lobo a sumar un quinto refuerzo para el torneo.