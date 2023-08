Elecciones 2023.- "María Eugenia ha desdibujado su perfil": Macri cruzó a Vidal por apoyar a Larreta

El apoyo e inclinación de María Eugenia Vidal hacia la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta reavivó la interna de Juntos por el Cambio, puntualmente en el PRO.

Tras las duras críticas del bullrichismo , quien también le pasó factura a la ex gobernadora bonaerense fue Mauricio Macri. El expresidente fue consultado por los periodistas mientras hacía una recorrida por San Nicolás. "Lamentablemente siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil", opinó al respecto.

Esta mañana, la diputada nacional María Eugenia Vidal, que para estas elecciones se había presentado como precandidata presidencial y luego declinó su postulación, anunció por redes sociales su respaldo a Larreta.

"Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina", aseguro Vidal tras indicar que conoce al jefe de Gobierno porteño hace 27 años, a la vez que elogió su capacidad de trabajo.

"Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años; siempre", afirmó la exgobernadora bonaerense.

"La Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos", expresó Vidal.

Por su parte, Larreta respondió el posteo de Vidal, también por redes sociales, al sostener que tratará de "honrar el voto" de quienes lo elijan en las próximas elecciones.

"Voy a honrar tu voto y el de cada argentino que me dé su confianza para sacar nuestro país adelante. Me hace muy feliz contar con vos", replicó Larreta tras las palabras de apoyo de Vidal.

"Nos preparamos toda la vida para este momento, tenemos la experiencia, los equipos, el empuje y la convicción de que el cambio es posible. Y hoy me pone muy contento saber que lo vamos a hacer juntos", concluyó el precandidato presidencial de JxC.