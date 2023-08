Cuál es el pedido que le hizo Silvina Luna en plena internación a su hermano Ezequiel

La actriz Silvina Luna continúa internada en el Hospital Italiano de la ciudad porteña desde hace tres meses, como consecuencia de las secuelas que le dejó haber sido intervenida estéticamente por el doctor Aníbal Lotocki. Su estado de salud es delicado y preocupa al entorno.

Según se pudo conocer, el último parte médico conocido de la modelo comunica que "reingresó al servicio de terapia intensiva de este hospital el 10 de agosto de 2023, por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal". Además, señalaron que: "“Actualmente, se encuentra respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica. Su cuadro general presenta mejoría”.

Tras ello, Ángel De Brito dio a conocer el estremecedor pedido que le realiza Silvina a su hermano Ezequiel. “Me dicen que permanentemente le pide por su madre que perdió muy joven, la menciona todo el tiempo”, señaló el conductor de Los Ángeles de la Mañana. Roxana Cheri, madre de Silvina y Ezequiel, falleció en 2008 a los 49 años, tras llegar descompensada a un nosocomio en Rosario.

En ese marco, también Ximena Capristo dio a conocer cómo vive el día a día Luna mientras lucha por su vida en terapia intensiva del Hospital Italiano. La ex Gran Hermano recordó algunos momentos compartidos con alegría y el cariño de siempre: “En verano estuvo en casa y me acuerdo de que decía ‘hace un montón que no me podía meter en una pileta’. Charlamos y yo la disfruté muchísimo”, aunque no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas.

“Ahora cuando la pude ver en el Hospital Italiano la abracé muchísimo, sabe que la amamos profundamente”, relató. Y seguidamente confesó: “Es muy difícil ver una amiga joven postrada en una cama sin poder salir adelante por culpa de una persona que hizo mala praxis”, señaló.

Sobre su visita, Capristo recordó: "Hablaba muy bajito. Sí, me ha dicho varias cosas. A mí, a Gus, estábamos los dos, ella nos quiere juntos. Nos dijo cositas que tenemos nosotras, internas, que te das cuenta que ella está ahí, que es ella, que está consciente. Te habla y está”.

Asimismo, De Brito confirmó que Silvina recibe, además de las cadenas de oración, estampitas y todo tipo de amuletos de la gente. “Mucha gente quiere donarle el riñón”, reveló el conductor.