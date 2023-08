Apuran por Abaldo e irán otra vez por Pitín Cardozo

Tras la reunión del sábado entre Mariano Cowen y Sebastián Romero para limar asperezas en la grieta por el mercado de pases que se hizo visible con las declaraciones del entrenador en la conferencia de prensa luego de la derrota ante Talleres, la dirigencia apurará por una definición en la llegada de Matías Abaldo, a la vez que intentará nuevamente por Agustín Cardozo, también pretendido por Rosario Central.

La extensa charla del sábado en Estancia Chica no incluyó una ratificación dirigencial para Romero y su grupo de trabajo porque nunca estuvo en duda su continuidad más allá de los crecientes cuestionamientos de los hinchas.

Del cónclave participaron el presidente Mariano Cowen, el vicepresidente Juan Pablo Arrién, el secretario Oscar González Arzac y el gerente Marcelo Gauna por el área fútbol profesional, mientras que Sebastián Romero concurrió acompañado por sus ayudantes de campo, Nicolás Cabrera, Emanuel Trípodi y Pablo Romero.

La reunión se desarrolló en buenos términos, cada parte expuso sus ideas y fueron analizados muchos nombres del mercado de pases, tanto de aquellos con gestiones en curso como los motivos por los cuales no llegaron determinados jugadores. Hubo respuestas dirigenciales acerca de los motivos de la caída de alguna llegada (Francisco Pizzini, por ejemplo) y explicaciones en torno a jugadores que no fueron pedidos por el cuerpo técnico, tal el caso de Matías Abaldo.

Justamente, el juvenil extremo uruguayo es quien está más cerca de llegar. Abaldo tiene 19 años, juega en Defensor Sporting (no estuvo el sábado en el empate ante Fénix ante su inminente transferencia) y viene de consagrarse Campeón Mundial Sub 20 con su seleccionado en nuestra ciudad .

Buen asistidor, autor de dos goles en la Copa del Mundo, Abaldo llegará a préstamo por 18 meses con una opción de U$S 1.500.000 por el 50% de pase. Por ahora, espera en la vecina orilla el ok para viajar a nuestro país y firmar el vínculo con el Lobo hasta diciembre de 2024.

En lo que respecta al volante central, una necesidad absoluta ante la venta de Ignacio Miramón (y con el posible desgarro de Nicolás Sánchez como nueva dificultad) siguen existiendo dos nombres en carpeta: se trata de Agustín Cardozo, por quien van a realizar un nuevo intento, y Rodrigo Saravia, uruguayo de Peñarol.

Por Pitín Tigre quiere dos millones y medio de dólares por el 80% del pase. Más allá de que la cifra es excesiva, intentarán nuevas gestiones por el jugador que también es pretendido por Rosario Central. La dirigencia canalla hizo una oferta por la mitad de la ficha del jugador pero por ahora las partes están lejos del acuerdo. Así, Gimnasia intentará ofrecer una suma de dinero por la mitad del pase y mejorar el ofrecimiento de los rosarinos.

A la par de la intención de sumar a Agustín Cardozo, Gimnasia continúa con las gestiones en Uruguay para sumar al mediocampista Rodrigo Saravia, quien el último sábado fue titular (reemplazado en el complemento por Valentín Rodríguez) en la igualdad de Peñarol como visitante ante Cerro 1 a 1. Al igual que con Abaldo, el ofrecimiento del Lobo es un préstamo con cargo y una opción de compra por parte de la ficha. La primera oferta habría sido considerada insuficiente por el club uruguayo y aún resta el visto bueno del jugador para venir a nuestro país.

Las gestiones serán simultáneas por ambos volantes centrales, aunque el gran objetivo es la llegada de Cardozo. Aún incluso concretándose la llegada del uruguayo, no habría que descartar que la búsqueda por el volante de Tigre continúe.

¿Y algo más? Si bien las búsquedas iniciales son el extremo y el volante, no habría que descartar ni la legada de un lateral derecho a partir de una sugerencia de la Secretaría técnica ni la aparición de alguna oportunidad de última hora. La enorme acumulación de jugadores que tiene Gimnasia en su plantel, que complica el día a día del trabajo, seguramente tendrá una respuesta con las decisiones que se tomen a fin de año, con los mercados del ascenso abiertos para la salida de algunos juveniles a préstamo.

El resultado ante Talleres, el funcionamiento del equipo y la seguidilla de 8 partidos sin victorias (9 si se cuenta la derrota en Lima ante Universitario por la Sudamericana) aumentaron la preocupación de los hinchas. Además, con los triunfos de Colón y Huracán, Gimnasia (30 puntos) quedó a apenas dos unidades de la zona de descenso, en la que hoy deberían desempatar el Globo, el Sabalero (próximo rival tripero) e Independiente (vendrá al Bosque en la tercera fecha) para conservar la categoría por la tabla anual, ya con Arsenal prácticamente condenado por la tabla de promedios, 19 puntos reales por debajo de Platense.

Después de las ventas de Muro, Lescano y Miramón más la rescisión con cargo de Melluso, Gimnasia aún no ha reinvertido en su plantel profesional y quedó claro en el debut que no siempre los juveniles van a ser solución, y que no alcanza con los retornos de futbolistas en una situación cada vez más difícil de afrontar para le cuerpo técnico y la dirigencia.