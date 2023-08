La salud de Silvina Luna: lo que más le preocupa a su hermano y "es un riesgo"

Si dudas, la preocupación por la salud de Silvina Luna continúa. Por estos días, la actriz permanece en terapia intensiva y como si fuera poco, se suma el resultado positivo de Covid -19. Así, su hermano Ezequiel sigue a su lado, aunque por el momento estará aislada hasta que se recupere del virus, y se conoció cuál sería la preocupación principal que angustia a su familiar: “Es un riesgo”.

Asimismo, Fernando Burlando, su abogado defensor indicó: “No se puede vivir en un sanatorio, porque es todo riesgo, por más que esté muy bien atendida”, dijo Burlando, al tiempo que señaló: “Hay camaradería de todo tipo con ella y con Ezequiel, pero es un riesgo estar en un lugar donde transitan personas con enfermedades”.

En tanto, el último parte médico de la actriz señaló que tuvo que reingresar a la unidad de terapia intensiva el pasado 10 de agosto, ante un cuadro de “encefalopatía de origen multicausal”´, producto de una infección por un catéter. “Está respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica. Su cuadro general presenta mejoría”, se leyó en el comunicado oficial que firmó la Dirección Médica del Hospital Italiano, donde Luna lleva internada desde el 13 de junio.

El complicado estado de salud de Silvina Luna

Por otra parte, sabido es que, Silvina Luna y Ximena Capristo comenzaron una cercana amistad al coincidir en el programa de Gran Hermano que continúa hasta hoy. De este modo, la modelo visitó de manera constante a la actriz durante su internación y acompañó con su apoyo a la familia. Ante su permanencia en el Hospital Italiano y algunas complicaciones en su salud, “La Negra” se quebró en vivo al contar cómo vio a Luna. En este sentido, Ximena Capristo recordó un emotivo momento que vivió con Silvina Luna meses atrás, previo a su internación. “En verano, estuvo en casa y me acuerdo de que decía: ‘Hace un montón que no me podía meter en una pileta’. Charlamos y yo la disfruté muchísimo”, confesó la modelo.

Y por último, visiblemente emocionada Capristo señaló: “Ahora, cuando la pude ver en el Hospital Italiano, la abracé muchísimo. Sabe que la amamos profundamente”. Capristo se emocionó al hablar de su compañera y apuntó contra Aníbal Lotocki. “Es muy difícil ver a una amiga joven postrada en una cama, sin poder salir adelante por culpa de una persona que hizo mala praxis”, finalizó.