Sin Milei, la oposición avanzó con la reforma de la ley de Alquileres

Sin el apoyo del libertario Javier Milei, la oposición logró modificar la polémica ley de Alquileres en la Cámara de Diputados, reduciendo a dos años la duración de los contratos, entre otras enmiendas. El oficialismo rechazó la iniciativa al considerar que supuestamente beneficia los intereses de los propietarios y se apresta a bloquear su sanción definitiva en el Senado que, en verdad, se encuentra paralizado desde marzo pasado.

Pasado el mediodía el arco opositor había logrado reunir el quórum para una sesión en la que esperaba derogar una normativa sancionada en 2020 que no ha hecho otra cosa que restringir la oferta de los inmuebles y, por ende, subir los precios de la renta por encima de la inflación promedio. Pero, con el líder libertario presente, no pudieron avanzar en esta estrategia al no haber aprobado previamente un dictamen de comisión y tampoco contar en ese momento con el respaldo de los dos tercios del cuerpo para así tratarlo sobre tablas.

Tampoco hubo fisuras en la oposición en el rechazo al proyecto del oficialismo que protegía los dos apartados más polémicos de la actual legislación, esto es, los contratos a 3 años y la actualización anual de los pagos. Pero luego el bloque libertario decidió no acompañar la decisión de los referentes de Juntos por el Cambio de avanzar en una reforma “parcial” a la ley quitando los artículos que, se argumentaba, terminan encareciendo los valores de los alquileres.

Fue así que el mayor interbloque opositor, el bloque Federal, el de Identidad Bonaerense de Graciela Camaño, una de las autoras de los cambios, y los diputados rionegrinos lograron reunir el quórum y apuraron la votación: la media sanción finalmente se logró con 125 votos afirmativos contra 112 negativos.

La iniciativa en los hechos retrotrae los alquileres a dos años de duración con actualizaciones cada cuatro meses según un índice acordado entre propietarios e inquilinos y otorga una serie de incentivos impositivos para ampliar la oferta de inmuebles.

Más allá de los esperados cruces entre los integrantes de JxC y el bloque del Frente de Todos -el santafesino Germán Martínez, ladero del candidato a vicepresidente Agustín Rossi, tildó de “electoralista” a la iniciativa-, el debate expuso también la creciente tensión entre el mayor armado opositor y el bloque libertario.

Fue así que el diputado radical Martín Tetaz apuntó contra el ganador de las PASO por no acompañar la enmienda. “Acabamos de conseguir la derogación de los dos peores y más nocivos artículos de la ley de Alquileres, aún a pesar de que Javier Milei votó junto al kirchnerismo. Obviamente hubiera sido mejor la derogación total pero es incomprensible que éste prefiera mantener la ley actual”, remarcó.

Por su parte, el líder de la La Libertad Avanza argumentó que “no se necesita una nueva” normativa que regule los arrendamientos. “Hay que eliminarla y dejar de interferir en contratos privados pulverizando el derecho a la propiedad. Lo único que harán es perjudicar a los más vulnerables con menos propiedades, de menor calidad y a precios más caros”, apuntó.

En JxC insistieron en que no tenían las herramientas legales para anular la normativa. Una vez aprobadas las modificaciones, desde la coalición opositora explicaron que intentarán “empujar” su tratamiento en el Senado.

Por la tarde fue el titular del interbloque de JxC en la Cámara alta, el mendocino Alfredo Cornejo, el que celebró la aprobación de una iniciativa “que corrige los artículos más dañiños” y enfatizó que buscarán darle una “sanción definitiva” en el Senado “a pesar de la parálisis por la obsesión del kirchnerismo con las causas judiciales de Cristina Kirchner”.

El pasado martes el interbloque opositor le pidió a la Vice que archive el pliego de la camarista Ana María Figueroa, que integra la sala del tribunal que tiene que resolver si reabre la causa Hotesur y Los Sauces, que tiene como acusados a la familia Kirchner. El reclamo busca destrabar el conflicto que mantiene inactiva esta Cámara desde hace meses por la decisión de la oposición de no acompañar el tratamiento de los pliegos de un centenar de magistrados.

En JxC, con todo, saben que el oficialismo no dará quórum para tratar la reforma aprobada durante la víspera. La tensión política va en aumento y hasta después del acto eleccionario difícilmente se retome la actividad legislativa en ese cuerpo.