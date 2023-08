El Inter Miami de Messi tiene rival en la US Open Cup: será Houston Dynamo

Houston Dynamo es finalista de la US Open Cup, instancia que jugará ante el Inter Miami de Lionel Messi, luego de vencer al Real Salt Lake por 3 a 1 en tiempo suplementario, tras haber igualado 1 a 1 en los 90 minutos.



El encuentro se jugó en el Shell Energy Stadium de Houston y los goles del vencedor fueron marcados por el mexicano Héctor Herrera (45 minutos), el panameño Adalberto Carrasquilla (105m) y el ecuatoriano Luis Caicedo (120m), mientras que para Real Salt Lake anotó el ecuatoriano Anderson Julio (64m).



En el equipo vencedor jugó el argentino Franco Escobar (ex Newell's Old Boys) y en el visitante fue expulsado el colombiano Brayan Vera a los 116 minutos.



La final del certamen se jugará el 27 de septiembre próximo y el Inter Miami será local en su estadio de Fort Lauderdale.