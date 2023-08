El crudo relato del vecino asaltado en San Carlos

Durante las últimas horas un vecino del barrio San Carlos fue víctima, junto a su familia, de un feroz entradera perpetrada por cuatro motochorros. Tal como informó EL DIA sobre aquel episodio, sucedió mientras el damnificado se encontraba lavando su auto en la puerta de su domicilio ubicado en la zona de 515 y 148.

“Una vez adentro empezaron a a amenazar a mi señora, y a mi hijo más chico lo bajaron y le apuntaron en la cabeza”, relató Julián, que en la jornada de ayer brindó su testimonio con respecto a lo sucedido. “Te vamos a matar a tu hijo, a tu pibe”, le dijeron los hampones que se encontraban armados.

De acuerdo a lo detallado, Julián fue abordado previamente por los sujetos mientras repasaba uno de los laterales con el cepillo, desparramaba la espuma y con la mano sostenía la manguera de la hidrolavadora. “No escuché el ruido de las motos porque estaba encendida la hidrolavadora”, confesó.

Tras ser interceptado los delincuentes lo golpearon y lo hicieron ingresar a su vivienda. “A mi me sangraba la cara del golpe, eran cuatro delincuentes y tres estaban armados. Constantemente me apuntaban a la cabeza”, dijo y agregó: “Cuando estaban con mi hijo me decían ‘te lo mato, dame la plata’”, reveló indignado.

Por último Julián sostuvo que no fue la primera vez que vivió una situación asó. “Tuve tres asaltos en negocios que antes tenía, y acá en la casa ya nos habían ingresado cuando no había nadie”, concluyó.