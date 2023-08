Sin piedad, la arrastró y la golpeó para sacarle el auto

La zona del Hospital San Martín se convirtió en las últimas horas en epicentro de un brutal asalto que dejó a una mujer de 46 años inmersa en un profundo estado de shock.

No sólo por las pérdidas materiales que sufrió sino también por las feroces agresiones que recibió de parte del sujeto que la arrastró varios metros por la cinta asfáltica para cumplir su cometido de sacarle su auto.

Si bien este tipo de situaciones suelen cometerse mayormente por la tarde o la noche, cuando las víctimas se encuentran retornando a sus hogares, en este caso se dio una situación diametralmente opuesta a esta tendencia.

Según pudo averiguar este diario, el hecho tuvo lugar alrededor de las 12 del mediodía, cuando la víctima se encontraba saliendo de su casa ubicada en 1 entre 68 y 69.

Se trata de una zona que se caracteriza por ser muy transitada tanto por rodados como por transeúntes. Ni estas circunstancias ni la posibilidad de que estuviera siendo filmado por alguna de las cámaras ubicadas en la zona sirvieron como frenos inhibitorios para este ladrón que no sólo no midió las consecuencias de sus actos sino que además demostró no tener ni un atisbo de piedad.

Tras descender de su rodado para cerrar el portón del garaje, el sujeto se introdujo en su vehículo. De todas las posibilidades que evaluó en los tres segundos que se tomó el sujeto para abrir la puerta y tomar el volante, la mujer optó por intentar detener al hampón.

Ahí fue cuando se inició el forcejeo porque la víctima luchó para que no se llevara su auto. Mientras se resistía, pidió ayuda.

Con más de medio cuerpo dentro del coche, la mujer alcanzó a manotear sus llaves y el teléfono. El golpe que le aplicó el ladrón no la doblegó. La mujer se mantuvo aferrada a su coche con la esperanza de que el sujeto se arrepintiera.

Pero en lugar de eso, luego de luchar durante varios segundos con la caja de cambio, el sujeto logró dar marcha atrás.

Con un total desprecio por la vida humana, arrastró a la damnificada por varios metros. La víctima no resistió la brusca frenada y salió despedida golpeando su cabeza en la cinta asfáltica.

Al cierre de la edición la policía aún no había podido dar con el paradero del rodado. Según la denuncia se trata de un Chevrolet Onix de color blanco.

Tampoco había pistas sobre el delincuente aunque una fuente policial indicó que se está haciendo un exhaustivo trabajo de análisis de varios videos para determinar su identidad.

“Buscamos un masculino de contextura delgada, con tez oscura, cabello corto y oscuro y rostro delgado que llevaba puesto un buzo azul al momento del atraco” dijo una fuente.

Sobre la víctima se reportó que fue atendida por personal médico a raíz de los hematomas que sufrió en la caída.