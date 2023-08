Nada más duro que la realidad: en shock por un robo en La Plata, se mudarán de barrio

Un sector de Tolosa se convirtió en las últimas horas en epicentro de una violenta entradera, que además dejó a las víctimas, un matrimonio y su hijo adolescente, inmersos en un profundo estado de shock.

No solo por las pérdidas materiales que acaban de sufrir, sino también por las brutales amenazas que recibió el menor por parte de los ladrones, en la puerta de su propia casa ubicada en 530 entre 30 y 31.

La tendencia indica que esta modalidad, que implica tomar por sorpresa a la víctima cuando se dispone a salir o entrar a su vivienda, es aplicada por los delincuentes mayormente por la tarde o la noche, cuando las familias retornan a sus casas luego de haber cumplido con sus obligaciones laborales y escolares.

Pero en este caso se dio una situación diametralmente opuesta. El golpe fue dado cuando comenzaban a asomar los primeros rayos del sol. Justamente, usando a su favor estas circunstancias de penumbra, dos sujetos abordaron a un joven de 17 años, que se preparaba para ir a la escuela.

Luego, los asaltantes ingresaron a la vivienda y, tras hurgar entre las pertenencias de la familia, huyeron con una cartera que contenía dinero en efectivo por casi medio millón de pesos, que estaba destinado al pago de cuentas y alquiler.

Hacía tan poco unas semanas que este joven estudiante había modificado su rutina y, en lugar de viajar en micro, como lo suele hacer durante gran parte del año, había aceptado la invitación de su padre de trasladarlo en auto y evitar así que se exponga a las bajas temperaturas.

De este modo, luego de bañarse y tomar el desayuno, el joven se dirigió al garaje para sacar el auto. Fue durante esa maniobra que “de la nada” aparecieron los delincuentes. Uno le puso un revólver en la cabeza. El otro le mostró una trincheta.

Y para terminar de quebrar su voluntad y, reducir a cero sus chances de pedir ayuda o escapar, le advirtieron que si se resistía lo iban a matar.

El padre indicó a este diario que el hecho tuvo lugar alrededor de las 7 de la mañana. En diálogo con EL DIA, precisó que tras descender del vehículo para cerrar el portón del garaje, los dos sujetos se abalanzaron sobre su hijo y lo dejaron sin posibilidades de ponerse a resguardo.

Todo apunta a que el plan inicial era apoderarse del rodado. Pero al ver que todo estaba saliendo según sus planes, los sujetos se envalentonaron y decidieron probar suerte dentro de la morada con la esperanza de que podrían agrandar el botín.

Así, uno de ellos le aplicó una llave mientras lo apuntaba con el arma y de este modo lo forzó a abrir la puerta de su domicilio.

Siempre en base a la información aportada por el padre, el registro en la morada duró apenas unos segundos. “Entraron a mi casa por el garaje y agarraron lo primero que vieron. Justo en la mesa mi mujer había dejado la cartera. Así que la agarraron y se fueron. Yo estaba en el baño y no percibí ningún sonido que me pusiera en alerta. De hecho, estaba esperando que mi nene me llamara para llevarlo”, detalló Pablo.

Justamente, cuando el hombre se dio cuenta de que su hijo estaba tardando mucho, decidió salir qué había sucedido y fue en ese momento que descubrió que la puerta de su garaje estaba abierta y que no había ni siquiera un rastro de su camioneta ni de su hijo.

Fue en ese momento de angustia que su hijo apareció caminando. Venía desde la esquina. Hasta ese lugar lo había llevado uno de los ladrones para que no gritara, mientras su secuaz se tomaba el tiempo para poner en marcha la unidad.

Pablo está convencido de que se trató de un golpe planificado. “Por las cámaras nos esteramos que la banda llegó en un auto. Estacionaron en la esquina. Uno se quedó al volante y los otros se bajaron a robar. Siento que pudieron haber estado vigilando nuestros movimientos. Una vecina a la que le robaron me contó que días antes de que se cometiera el hecho, los sujetos que entraron a su casa estuvieron merodeando la zona. Lo descubrió mirando las cámaras”, explicó.

Y añadió al respecto: “Desde hace tiempo viene pasando esto. No nos queda otra opción y vamos a tener que dejar el barrio. La inseguridad ya no nos deja vivir acá”.

Según informó la Policía, la camioneta de la familia, una Ecosport gris fue hallada horas después incendiada en 168 entre 516 y 517.

En tanto, el teléfono del chico, un iPhone 13, fue encontrado en cercanía de una maderera de 149 y 32, gracias al dispositivo de GPS.