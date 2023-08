Elecciones 2023: colombiana denunció que la UBA utilizó su foto para la campaña sin permiso

Una joven colombiana, con el nombre de Sally Brillitos en Twitter, denunció que la Universidad de Buenos Aires (UBA) utilizó su imagen sin permiso, para la campaña electoral 2023. La fotografía se publicó en sus redes sociales y, tras el descargo de la chica, fue eliminado.

“Yo voto con bronca”, es el lema de campaña de la publicidad en cuestión. La joven se enteró de lo que ocurría a través de las redes sociales, cuando empezaron a llegarle mensajes preguntando qué hacía su rostro allí.

La UBA encabezó la campaña electoral para llamar a votar, en el marco de los 40 años de la recuperación de la democracia. En paralelo a la polémica que generó la utilización sin permiso de esta imagen, se rechazó el pedido de “votar con bronca”, siendo considerado como un llamado negativo, que restaría votos al oficialismo.

El descargo de Sally

Sally, como se nombra en redes sociales, hizo su descargo en Twitter. Allí compartió capturas de pantalla de los mensajes que recibió y escribió: “No entiendo por qué una universidad de Argentina está usando mi rostro para una campaña. En ningún momento les he dado autorización para que hagan uso de mi imagen y me parece una falta de respeto que usen imágenes al azar”.

“Sabiendo que esta sesión de fotos fue exclusivamente para la página de un amigo estilista, donde le modelo mi cabello, y la fotógrafa no ha compartido ni vendido estas fotos”, agregó.

Aún sin entender “por qué me usan para publicitar una campaña, y más de una universidad de otro país”, pidió ayuda para reportar el tweet. También recurrió a solicitar asesoría legal.

No entiendo porqué una universidad de Argentina está usando mi rostro para una campaña, en ningún momento les he dado la autorización para que hagan uso de mi imágen y me parece una falta de respeto que usen imágenes al azar+ https://t.co/v2432rUsoe — Sally Brillitos ✨ (@ssaaaaaally) August 9, 2023

Sin embargo, en medio de los mensajes y la polémica, la joven resultó siendo el blanco de un ataque virtual e insultos. “No tengo por qué estar soportando comentarios xenofóbicos, misóginos, homofóbicos y racistas hacia mi persona. El hecho de que estas fotos estén en mis redes y en las redes de un estilista no significa que yo tenga que ser la cara de una campaña política de gran polémica”, afirmó en Twitter.

Pero no culminó ahí pues el hostigamiento se extendió. “Una universidad fuera de mi país me arruina mi imagen, me mete en una campaña y en vainas políticas de las que no tengo nada que ver y resulta que salgo en memes y chistes pero a la UBA le parece suficiente editar el tweet y ni siquiera pedir una disculpa. Me dejan el chanchullo a mí y es un ‘mire a ver qué hace’. Qué puto fastidio”, cerró.