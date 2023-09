Alejandra Ciappa, la argentina que fue rescatista en el atentado a las Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001, dos aviones secuestrados por miembros de Al-Qaeda chocaron contra las torres Norte y Sur del World Trad Center en Nueva York. A 22 años del atentado, uno de los episodios más importantes de la historia, la argentina Alejandra Ciappa recordó el momento en el que vivía en Nueva York y asistió como rescatista con los bomberos a las víctimas.

En aquel momento, Ciappa se había graduado de doctora y se encontraba realizando un post doctorado en la Universidad de Columbia, donde investigaba sobre la genética de enfermedad Alzheimer. "Mi idea era vivir en Nueva York y viajar para el norte de Manhattan donde estaba mi instituto de investigación", explicó la doctora al medio El Eco de Tandil.

“Era un día como cualquier otro, me levanté para irme a mi laboratorio, y en el momento que salgo veo en un televisor chiquitito, y me comentó también el portero del edificio que estaba ahí, que chocó un avión contra las Torres Gemelas”, recordó. A su vez, siguió: "A los segundos sentimos como un estruendo y vemos el choque en la segunda, la imagen que vio todo el mundo".

Además, Ciappa aseguró sobre ese momento: "Siempre cuento la anécdota que subí al subte y la gente estaba normal, como si nada hubiera pasado y yo caigo de que había sido un atentado terrorista, si no, no pueden pegar dos aviones en las torres gemelas, o sea, es irracional, ilógico. Le comentó a una persona que estaba sentada al lado mío, le digo 'sabes que chocaron dos aviones en las torres gemelas' y me miró, me dijo que estaba loca y se separó de asiento y ahí creo que fue en el momento en que caí de lo que había pasado".

Luego del atentado, Ciappa se ofreció como voluntaria y le tocó intervenir en el "Ground Zero" o zona cero, donde concurrió con un grupo de médicos a bordo de un colectivo. "Estuve tres días, salí uno para avisar que me encontraba allí y llevar tranquilidad. Sentí que tenía que ir, no sabía cómo, pero algo iba a hacer", aseguró.