VIDEO.- Gas, cloacas y viandas: se movilizaron de Correas a La Plata por la grave situación de la escuela primaria

En la comunidad educativa de la Primaria Nº 108 de Ignacio Correas aseguran que sobran los problemas y los reclamos, y que hacen falta más respuestas contundentes por parte de las autoridades educativas para solucionar las distintas falencias estructurales que afectan a la institución e impiden el normal desarrollo de las clases. Los principales damnificados por la situación son unos 180 chicos que ahora tienen que alternar la presencialidad y que en condiciones normales deberían asistir de lunes a viernes en jornada completa, es decir, 8 horas diarias.

A raíz de los múltiples problemas que presenta el colegio, tal como informó EL DIA, los padres decidieron movilizarse hoy desde el pueblo rural, situado a varios kilómetros del Centro, hacia el Consejo Escolar, situado en 2 y 42, con el objetivo de ser escuchados por las autoridades pertinentes.

"Agotamos la vía de comunicación oficial por teléfono y correo electrónico. Vía gestión de padres conseguimos el WhatsApp del presidente del Consejo. Durante mucho tiempo no tuvimos respuesta sobre la problemática de la escuela, que es grave: por un lado el gas y por otro el pozo séptico, que está desbordado hacia el lado del baño e impide el uso del patio", aseguraron los manifestantes.

"Por un lado, los chicos no pueden comer porque, a falta de gas, no se les puede dar alimento. Y por otro, tampoco pueden acceder al patio porque está repleto de aguas servidas", describieron sobre las condiciones en las que concurren los chiquitos al establecimiento de 30 entre 696 y 697.

"Hay muchas problemáticas más, también riesgosas", indicaron. En ese sentido, ampliaron que "por ejemplo, no está hecho el cerco perimetral". "Es un peligro no contar con un cerco para seguridad de los alumnos", sostuvieron.

"Debido a que tuvimos un montón de intentos de comunicación y no hay respuestas, y se interrumpe continuamente la continuidad pedagógica, es que venimos a acá para tener un plan de acción y que se resuelvan por lo menos las cuestiones más urgentes", aseguraron sobre la movilización más allá de la enorme distancia que separa a Correas del centro de la Ciudad.

"Es una escuela con jornada completa de 8 horas. Muchos chicos desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Hay muchas familias con una situación socioeconómica que no les permite brindar a sus hijos esas condiciones en su casa. Desde ese lugar la escuela tiene un rol social importante que no se está cumpliendo", lamentaron.

"Además de toda esta problemática, el Estatuto dice que si no hay gas, el SAE (Servicio Alimentario Escolar) tienen que enviar viandas, pero no las mandan, no las autoriza. Entonces la solución que se busca es suspender las clases y dar sólo media jornada, y los chicos se van a su casa con hambre. Son unos 160 chicos", afirmaron.

Por último, expresaron que "vinimos a hablar con el presidente del Consejo a ver si nos da una respuesta en torno al problema estructural y edilicio".