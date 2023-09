Ira vecinal por pintadas en la zona del estadio UNO

A pesar de las quejas y los planteos reiterados, las pintadas con colores de equipos de fútbol proliferan a todo motor en los barrios de La Plata. Y una vez más, los que pusieron el grito en el cielo fueron los vecinos del barrio de UNO, el estadio de Estudiantes, en donde más de una vez elevaron quejas por el accionar vandálico.

“Volvieron a pintar en las paredes de las casas. Han estropeado todo el barrio, no colaboran con nada”, expresaron indignados los vecinos que viven en las cercanías del complejo deportivo de calle 1 y 57.

“Estamos padeciendo una calamidad. Ya son varios meses que las pintadas no sólo no frenan sino que van una tras otra. El barrio es un caos, no hay control”, lamentaron los damnificados.

Desde que se reinaguró el estadio del club Estudiantes, los vecinos no dejar de realizar reclamos y presentar quejas por las complicaciones que han tenido en cuanto a la higiene y ruidos molestos que se generan en torno a UNO cada vez que se realiza un partido allí. Si bien se llegó a un acuerdo con las autoridades del club, lo cierto es que las cosas no han mejorado y continúan los disturbios siempre que hay actividad futbolística.