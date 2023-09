La verdura podría llegar el viernes al Mercado

Con la promesa de avanzar en la conformación de un Consejo Asesor de productores que trabaje a la par del administrador del mercado Regional, el conflicto que tiene paralizada la entrada de verdura al predio de 115 y 520 entró en un cuarto intermedio ayer a la tarde.

Si bien desde la Municipalidad de La Plata se informó “la plena reapertura del predio de Tolosa y la conformación de un Consejo Asesor para evaluar sus costos operativos”, los productores le bajaron el tono al anuncio.

“Si todo avanza como lo explicaron, el viernes podría reanudarse la operatoria de los productores y se vendería verdura en el Mercado”, dijo uno de los quinteros que estuvo presente en el encuentro que se realizó en el Palacio Municipal y del que participaron el Secretario de Coordinacion comunal, Oscar Negrelli y el administrador del Mercado Regional, Santiago Rodríguez.

Los productores explicaron que desde la Comuna se tomó el compromiso de tener una reunión “con la gente del Sindicato de Carga y Descarga para trabajar en los precios de la descarga”.

“Entendieron que hay cosas que deben mejorarse. Si todo se encamina y hay predisposición, el viernes podría haber mercadería. Lamentablemente no hay confianza con el Municipio, por eso está todo en suspenso hasta que realmente se resuelva algo a nuestro favor. Pero si no hay acuerdo la semana que viene continuaría la medida”, comentó otro de los productores consultados.

Dificultades de abastecimiento

El reclamo de los productores, que desde el lunes no llevan sus cosechas al Mercado, se está haciendo sentir en las verdulerías de la Región que se están quedando sin verduras de hoja verde o tienen que ir hasta mercados de otras ciudades para abastecerse.

“Esto es perjudicial para todos. Yo no puedo ir hasta otro mercado o hasta las quintas a buscar la mercadería y me quedan pocas cosas. No es sólo por los costos, es por la dinámica familiar y de trabajo. Hasta que no entre algo en el Mercado no voy a tener nada a la venta. O traigo de otro lado y subo los precios. Hoy dos atados de espinaca están 200 pesos mas o menos, si los tengo que ir a buscar tendría que venderlos a 400 pesos”, comentó un verdulero de la zona de 3 entre 47 y 48.

“Hay que rever todo para bajar los precios, sobre todo a los productores, así podemos bajar los precios de la mercadería”, agregó el hombre.

“Anoche me fui hasta el mercado de Florencio Varela a buscar verdura y estoy sin dormir porque después compré en el mercado de acá. No sé cuánto voy a poder sostener este ritmo. Como allá no cobran la entrada del camión ni la descarga porque la hacen los mismos productores, se abarata el precio por lo que puedo mantener los valores de la verdura con el viaje incluido”, contó un comerciante que tiene una verdulería en la zona de la Estación de Trenes.

En este contexto de poca oferta, lo que hay en “góndola” ha aumentado en algunos puntos de venta. “La lechuga estaba 500 pesos y ahora la venden hasta 3.000 el cajón, el tomate costaba entre 700 y 800 pesos y hoy lo cobraban entre 1.300 y 1.400 pesos. Se consigue más cara la mercadería y hay que venderla mas cara. Pero son pocos los que compran a ese precio, es una locura”, describió el verdulero.