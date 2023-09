En libertad: L-Gante dijo que no fue un preso VIP y que quiere “fortalecerme mentalmente”

L-Gante, aseguró ayer que no fue “un preso vip”, y agregó que ahora quiere “recuperar el tiempo perdido”, luego de haber pasado casi cien días detenido en la DDI de Quilmes, acusado de amenazas uy privación ilegítima de la libertad.

A cinco días de haber salido de esa dependencia, el músico brindó una conferencia de prensa y afirmó que su estadía “fue normal”, aunque admitió que “mil veces” pensó que “iba a salir rápido, pero no fue así”.

“Estoy muy tranquilo, agradecido con (Diego) Storto, mi manager y la gente que estuvo haciéndome el aguante y que se tomó con seriedad mi situación. Estoy disfrutando, gastando este tiempo en pensar, en abrir la mente”, dijo Elián. Y aclaró que al salir, “dije que quiero endurecerme mentalmente, pero la palabra que quise decir era fortalecerme, lo aclaro porque cualquier cosa que diga se malinterpreta. Estoy tratando de organizarme de una manera mucho más cuidadosa, pensando cada paso, nunca hemos dejado de trabajar, estamos día a día enfocados en progresar. ¿Cuánto llevo afuera? ¿Tres, cuatro días? ¡Cinco días! Con toda la emoción y la buena energía”, destacó contento.

“La estadía fue la verdad muy tranquila, hubo muchos rumores que he oído, como que era un preso VIP o todo lo contrario, se mostraba una celda muy precaria que tampoco fue verdad. Era un preso normal, y con el resto de los detenidos sabía que estábamos todos ahí en la misma, somos todos humanos, me llevé bien, con respeto, no tuve ninguna pelea, ni discusión ni mala conducta. Me tomé la tranquilidad de recuperar el tiempo perdido solo con mi hija, que es el momento en que es chiquita y crece muy rápido. Después, lo que fue el tiempo que pasó, lo usé para adelantar mis objetivos para disfrutar”, relató L-Gante.

Mientras tanto, el denunciante en su causa, Gastón Torres, solicitó a la Justicia que L-Gante vuelva a prisión en el corto plazo.