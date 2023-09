El valor de la carne: afirman que habrá cortes con rebajas

Tras las elecciones primarias, la carne vacuna completó un aumento cercano al 40 por ciento. Ese mazazo a la economía familiar retrajo aún más el consumo, pero ahora la noticia es que, en algunas carnicerías platenses, los precios se reajustaron a la baja en un 10 por ciento en promedio. La primera explicación que dieron los comerciantes consultados por este diario fue que la gente no convalidó la suba porque ya no tiene margen en su presupuesto y el descenso del valor de los cortes se dio por el exceso de oferta.

El CEO de un frigorífico de la Región consultado por EL DIA analizó que la rebaja en los precios se produjo por factores múltiples. “La gente bajó su nivel de consumo, sin lugar a dudas, sobre todo por la pérdida de poder adquisitivo”, sostuvo, y agregó que luego de las PASO, los ganaderos retomaron la actividad “a tope” y eso incrementó la oferta vacuna.

“Los buenos precios de la hacienda también incentivaron una mayor oferta. De hecho, algunas plantas también habían racionalizado operaciones y eso impactó en una menor demanda de carnes y en que bajaran los precios”, apuntó.

Caída de la demanda

Con relación a la pregunta de si los precios habrán alcanzado su techo, aunque sea hasta las próximas elecciones de octubre, el empresario opinó que “si la macroeconomía no juega una mala pasada, las cosas no debiesen volver a aumentar”.

En tanto un carnicero de San Carlos, aun con buen stock de mercadería, sostuvo que puede dar fe de que sus clientes compran cada vez menos.

A algunas cuadras de ese comercio, otro carnicero consignó que hay personas que piden “mil pesos de carne picada” o “dos mil de milanesas” para ejemplificar lo difícil que se puso el panorama.

“El fin de mes llega cada vez antes, ya para el día 15 se vende menos y para el consumo del día, o se espera el fin de semana para aprovechar los descuentos que se consiguen con las aplicaciones bancarias”, se explicó.

Juan Carlos Marchán, dueño de una carnicería ubicada en avenida 60, señaló que un abastecedor le anticipó en los últimos días que el pedido de carne que le entregarán mañana llegaría un poco más barato.

“No me dijeron de cuánto será la rebaja, pero lo concreto es que la gente no compra carne porque no tiene dinero y el precio tendría que encontrar un techo”, agregó el comerciante y se mostró expectante del resultado de las próximas faenas.

Vale aclararse que en las últimas jornadas también hubo un retroceso de valores de la hacienda en pie en el Mercado Agroganadero de Cañuelas.

Mercado complejo

Un dirigente de la Cámara de la Industria y del Comercio de Carnes (Ciccra) se lamentó porque la comercialización está muy dura. En esa línea afirmó que se vende poco, las carnicerías tienen menor movimiento y los precios siguen cayendo en el mercado de hacienda. El kilo vivo que hasta hace unos días se pagó a $950, en las últimas horas bajó $100.

Según un informe de la entidad, en los primeros siete meses de 2023 la industria frigorífica produjo 1,948 millones de toneladas de carne vacuna. Eso implicó un incremento del 11,1 por ciento anual.

Las estadísticas oficiales señalaron que se exportaron en promedio 75.000 tn. de carne vacuna por mes a lo largo de este año. La excepción fue mayo, que marcó un pico de casi 94 mil tn. producto de un envío extraordinario de cortes a China.

En consecuencia, en los primeros siete meses del año se exportaron alrededor de 537 mil tn. de carne vacuna; es decir, un 4,7 por ciento más que en igual período de 2022.

El consumo aparente de carne vacuna en Argentina habría totalizado 1,410 millones de tn., volumen que se habría ubicado 12,7 por ciento por encima del registrado en enero-julio de 2022.

Para la Cámara, eso provocó que la carne vacuna registrara incrementos de precios inferiores a los del nivel general en el último año y, por lo tanto, que el consumo per cápita de carne vacuna se recuperara, si bien todavía no logró superar el nivel que existía en igual período de 2019.

