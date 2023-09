Leonardo Madelón: el elegido para la sucesión de Chirola

¿Todo ok, Leo? Madelón tiene muchas chances de ser el DT tripero luego de 15 años/archivo

Tras una reunión de Comisión Directiva que duró algo más de dos horas, ayer por la tarde se llegó al consenso de apuntar a Leonardo Madelón como sucesor de Sebastián Romero (justamente dirigido suyo hace 15 años) y avanzar en las gestiones por un segundo ciclo del entrenador en el Lobo. Ya hubo algún tipo de contacto preliminar, por lo que es muy probable que en cuestión de horas Gimnasia tenga nuevo DT.

Nacido en Cafferata, provincia de Santa Fe, hace 60 años, Leonardo Carol Madelón tiene una dilatada trayectoria como director técnico y es recordado en el Lobo por aquella campaña de 55 puntos en la temporada 2008/2009 que terminó en la milagrosa Promoción ante Rafaela, con un 3 a 0 en La Plata tras haber perdido por igual marcador como visitante tres días antes.

Aquellos goles milagrosos de Franco Niell sobre la hora dejaron al entrenador vinculado a un recuerdo grato, más allá de que poco tiempo después debió dejar el cargo por los malos resultados en el Apertura ‘09, además de la polémica con Leandro Cufré que derivó en la salida del central que había llegado para ese torneo y estuvo apenas unos días en el club sin llegar a jugar.

Madelón inició aquel ciclo en el Lobo con un empate 0 a 0 frente a River en el estadio Ciudad de La Plata. Sucedió al Topo Sanguinetti y le pudo sacar el jugo a un plantel que tuvo muchos históricos como Diego Alonso, el Pampa Sosa, Mariano Messera, el propio Chirola, Teté González, Coco San Esteban, además de la llegada del Gato Sessa y el surgimiento de Fabián Rinaudo en un gran nivel.

Sava, con menos chances

En el Lobo dirigió 48 partidos con 15 triunfos, 17 empates y 16 derrotas. O sea, sumó el 43,06% de los puntos. Hubo una marcada diferencia en la campaña previa a la promoción y el Apertura 2009, en el que tras dos derrotas consecutivas dio un paso al costado con solamente 13 puntos en 16 fechas. Más allá de ese número final, el paso fue bueno porque con la soga al cuello había ganado 11, empatado 13 y perdido solamente 6 partidos.

Madelón comenzó su carrera en Colegiales en la B Metro de 1997 y dirigió en el ascenso, hasta que en 2006 fue ayudante de campo de Ariel, Cuffaro Russo. Meses después, asumió como entrenador principal en Olimpo de Bahía Blanca al que ascendió en 2007. Antes de su llegada a Gimnasia, dirigió a Rosario central. Y luego del paso por el Lobo, tuvo una carrera irregular, con un descenso con Rosario Central, un paso breve por San Lorenzo, una gran campaña con Unión (casi 5 años en dos ciclos casi consecutivos) y últimos pasos sin buenos números en Platense, Arsenal y Central Córdoba, este último hasta fines del torneo pasado.

¿Cómo es Madelón? Es un técnico motivador, que apunta permanentemente al contacto con el jugador. Dentro de la cancha su esquema preferido es el 4-4-2, con un centro del campo fortalecido. En su última etapa al frente de Central Córdoba, lo acompañaron Federico Mociulsky y Christian Dougherty como ayudantes de campo; Augusto Madelón, Hugo Díaz y Francisco Jensen fueron los preparadores físicos; Cristian Dóttori y Ariel Trejo los entrenadores de arqueros y Llamil Godoy era el analista de video. De prosperar las charlas habrá que ver quienes lo acompañarán en Estancia Chica.

Javier Sanguinetti

Descartada la posibilidad de entrenadores de un primer nivel (Diego Alonso, Alexander Medina, Gabriel Milito), Gimnasia encaró la búsqueda de entrenador a partir de nombres factibles, tales los casos de Leonardo Madelón, Javier Sanguinetti y Facundo Sava.

Desde ahí fueron horas de averiguaciones y consultas hasta llegar a la reunión de anoche, con la dirigencia en pleno. Allí se cruzaron opiniones, se analizó la situación futbolística actual y el nombre que más adeptos cosechó de ese trío de candidatos fue Madelón.

Javier Sanguinetti es quien mejor había arrancado la carrera por la sucesión, al punto de que fue uno de los primeros nombres que surgieron la semana pasada junto al de Lucas Pusineri. Finalmente, la errónea continuidad de Chirola derivó en que Pusineri firmase con Tigre y las acciones de Archu Sanguinetti se fueron desinflando, cuando hace una semana parecía que el nuevo entrenador no iba a tener ningún tipo de vinculación pasada con la institución. Finalmente, cambió el viento, cuando parecía que no habría nombres del riñón en esta búsqueda.

A Facundo Sava le jugó en contra el recuerdo de la floja campaña de 2017 cuando sumó apenas el 25% de los puntos y debió irse tras solo 12 fechas. Había asumido tras el ciclo de Mariano Soso y casi no tuvo refuerzos, solamente los nombres de Facundo Pereyra y Jerónimo Barrales. Quedó en la terna final pero con escaso consenso para este momento.

Otros nombres que estaban en una lista preliminar fueron descartados, porque Gimnasia no está para apuestas. Es el caso del “Traductor” Diego Flores (con un buen primer paso por Godoy Cruz), Walter Erviti o Facundo Oreja, hoy ayudante de campo en Independiente del Valle. Un caso diferente es el de Guillermo Sanguinetti. Se entiende que no es el mismo técnico que dirigió en 2008 y creció mucho en sus pasos por Perú y Ecuador, especialmente, pero justamente el hecho de que no dirija en Argentina desde hace 15 años le puso un freno a quienes impulsaron una nueva chance para el Topo.

Ahora, parece que todos esos nombres quedaron en el camino. Leonardo Madelón es la esperanza de todo Gimnasia.