Autos con precios justos: qué marcas y modelos alcanza el acuerdo

El Gobierno Nacional anunció un acuerdo con entidades automotrices para que se incluyan algunos modelos dentro del programa Precios Justos y, de esa forma, congelar sus precios durante 60 días. Cuatro fabricantes ya firmaron el acuerdo propuesto por el Ministerio de Economía.

De esta forma, aquellos productos que sean de fabricación nacional se puedan confeccionar las listas de precio de septiembre. Las marcas que acordaron fueron: Toyora, Volkswagen, Nissan y Ford. Se espera que durante el transcurso del día Renault, Chevrolet y Stellantis firmen también el compromiso.

Los modelos que esas cuatro marcas comercializarán en "Precios Justos" serían: Ford Ranger, Nissan Frontier, Volkswagen Amarok, y Toyota Hilux, todos con una versión de acceso de tracción simple.

"El objetivo del programa es que cada empresa ponga un producto de fabricación nacional dentro de ‘Precios Justos’, hay algunas marcas que tienen varias opciones, otras no, sólo una o dos", planteó a Infobae el titular de una de las empresas que aún no se sumaron.

AFIP podría publicar el nuevo tope del impuesto interno que determina qué modelos quedan exceptuados, cuales entran a la escala 1 y cuales se pasan a la escala 2.

El límite durante el trimestre que acaba de terminar fue de 8,4 millones de pesos para los modelos que quedaban eximidos del impuesto. A partir de ese valor, pasaban a la escala 1, en la que se grava con un impuesto del 20% sobre el precio de lista, y aquellos que superaban los 15,5 millones entraban a la escala 2, donde el impuesto agregado es del 35% sobre su precio.

Lo que ocurrió en los últimos dos meses, en los cuales se sumaron los índices de inflación de mayo, junio y julio, más el impuesto PAIS del 7,5% a los bienes importados para los autos sin impuesto de lujo y los de la escala 1 (los de la escala 2 no lo padecieron), más el 22% de la devaluación del 14 de agosto, fue que muchos modelos y versiones de autos de todas las marcas, tuvieran que ser "topeados" a un precio cercano a los 8,4 o a los 15,5 millones para no pasarse de categoría.

El 21 de agosto venció el tope anterior y hasta la fecha no hubo actualización. Las marcas tienen sus listas de precios basadas en la presunción de alrededor de 10,5 millones como nuevo tope, pero no reparten esos precios sugeridos porque al no estar confirmado ese valor, temen quedar afuera y que sus autos más accesibles pasen a costar un 20% más.

Los modelos más accesibles del mercado son el Toyota Etios, Citroën 3, Fiat Cronos, Renault Sandero, Chevrolet Onix Joy, Volkswagen Polo Track, Nissan Versa y Peugeot 208. Los precios vigentes publicados hasta el jueves pasado iban desde los 5,5 millones de pesos para el auto más pequeño de Toyota (que se dejó de fabricar el jueves pasado), hasta el modelo más accesible de Peugeot, que costaba 8,1 millones de pesos.