Un barrio convulsionado por un motín y con miedo por los robos

Hace rato que vecinos y comerciantes de Los Hornos están acechados por el accionar delictivo. Pero promediando la tarde de ayer, el foco principal de atención estuvo por la revuelta protagonizada por detenidos en esa seccional.

Este diario estuvo en esa cuadra, a poco del amotinamiento de los internos, que terminó con varios de ellos trasladados en ambulancia hasta centros asistenciales. Sobre la rambla de la avenida 137, frente a la comisaría, estaban estacionadas casi media docena de camionetas policiales, también algunas ambulancias y se apostaron varios efectivos con escopetas largas.

Es que en la vereda de enfrente de esa dependencia, un grupo de familiares de algunos de los detenidos involucrados en la rebelión pugnaban por saber la suerte corrida por sus seres queridos. La tensión se advertía nítidamente, porque estaba latente la posibilidad de que aquellos intentaran entrar por la fuerza a la seccional para que se les informe sobre los suyos.

Una mujer de unos 50 años, que evitó ser identificada y cuya preocupación se reflejaba a las claras en su rostro y en sus gestos, le contó a EL DIA que “tengo a un hijo ahí adentro (en alusión a la comisaría) y no sé cómo está. La Policía dijo que recién cuando terminara todo iban a dar esa información”.

Reconoció que “los detenidos se amotinaron porque son vergonzosas las condiciones en que los tienen: sin ventilación en los calabozos, en ambientes con mucha humedad y durmiendo en colchones en el piso”.

“Hay casos en que hace 2 meses que no los quieren trasladar. No puede ser, hay lugar para 6 arrestados y son 29. Por todo eso se hartaron los detenidos”, sostuvo. La empleada de un comercio informó que “a las 4 de la tarde vimos una humareda alta desde el fondo de la comisaría, porque los presos protestaron quemando colchones. A algunos se los llevaron en ambulancia”. Raúl, vecino del lugar, citó que “ya me robaron 13 veces. Es terrible Los Hornos”.