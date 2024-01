Fuga de un supuesto asesino y la bronca de la mamá de la víctima

La madre de Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada de un balazo en la nuca en el Año Nuevo de 2022 durante un robo en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, dijo que siente “mucha bronca” luego de que el principal acusado del crimen se fugara de una institución de La Plata en la que estaba alojado, y señaló que no quiere “que arruine a otra familia”.

“Estoy muy indignada, tengo mucha bronca, yo lo que no quiero es que a otras personas les pase lo que me pasó con mi hija, no quiero que arruine a otra familia, eso es lo que más tristeza me da”, señaló María Laura Fernández.

Por otro lado, expresó: “Se escapa levantando un alambrado y se va caminando, no estamos hablando de un instituto que supuestamente es de máxima seguridad, levanta un alambrado y se va caminando, como lo haría cualquier persona”.

“Yo entiendo que a veces la Justicia hace lo que puede hasta donde puede, pero veo que hay muchas falencias y esto es indignante, y yo lo que no quiero es que (el prófugo) mate a otra persona en la calle, por un celular o porque le vaya a robar el auto o una moto”, concluyó la mujer.

Según fuentes de la investigación, el acusado del crimen de la adolescente fue trasladado el viernes al Instituto de Menores “Francisco Legarra”, ubicado en las calles 520 y 226, en Abasto, y precisaron que el sábado se escapó por encima de un alambre perimetral y se dio a la fuga perdiéndose en las malezas de la zona.

Al conocerse ese hecho, la fiscalía lo declaró “en rebeldía” y ordenó su “inmediata captura”.

El crimen de Lara fue cometido la mañana del 1º de enero de 2022, a las 6.20 en la esquina de las calles Olmos y Homero de la localidad de Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, donde efectivos de la novena acudieron tras un llamado al teléfono de emergencias 911, que alertó acerca de una persona con una herida de arma de fuego.

Los uniformados se entrevistaron con varios jóvenes que estaban en el lugar y refirieron que previamente se encontraban junto a la amiga baleada en la calle esperando a vengan a buscarla tras haber festejado la fiesta de la llegada del año y fueron interceptados por cuatro delincuentes armados, que les sustrajeron los teléfonos celulares.

En ese marco, una de las chicas del grupo, Lara, se resistió al robo, por lo que uno de los asaltantes la golpeó en la cabeza con la culata de un arma de fuego, la tomó por la espalda, le puso un arma en la cabeza y le disparó.

De acuerdo a los testigos, escucharon la detonación y advirtieron que la víctima había recibido un impacto de bala en el cráneo, mientras que los ladrones escaparon del lugar con los teléfonos de todos y dejaron a la herida tirada ensangrentada en el medio de la calle.