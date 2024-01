“Estrella tiene los planetas alineados para este año”

Estrella de Berisso, conocido como el “Boca de la Liga Amateur”, vive sus horas más importantes desde que se fundó hace 110 años. Y no es para menos. Después de más de tres años de espera fue confirmado para participar del Promocional Sub 25, el torneo amateur de Primera D que organizará la AFA a partir de este año y que aún no tiene fecha de inicio.

Los socios, hinchas, cuerpo técnico, jugadores y parte de Berisso tuvieron motivos para celebrar la feliz noticia de ingresar a las filas de la Asociación del Fútbol Argentino. Algo histórico para una institución de arraigo en Berisso, que viene de coronarse campeón en el Clausura liguista y con enormes pergaminos sobre sus espaldas. Tal vez este momento de esplendor para club se lo compara con aquella gran proeza futbolística de la que fue partícipe la Cebra, en 1971, cuando estuvo a un paso de conseguir uno de los ascensos a los viejos Torneos Nacionales, en representación de la Liga Amateur Platense y siendo el primer representante federal de la Región.

Pero el sueño de Estrella, finalmente, se pudo hacer realidad. Valió la pena tanta espera...

“Es una sensación especial. Este proyecto se presentó en AFA hace un par de años, y por suerte, tuvo éxito este año. Estrella es un club muy grande y necesitaba ser tenido en cuenta para este tipo de torneos. Es un orgullo que formemos parte de AFA”, expresó con emoción Damián Zeín, el técnico y referente del club.

Y agregó: “Por suerte, se están alineando los planetas para Estrella. Tenemos una oportunidad bárbara de jugar en AFA, un sueño que todo jugador tiene, y Estrella lo podrá cumplir. Y como parte del cuerpo técnico, muy feliz por la noticia. La teníamos hace tiempo, pero como no estaba confirmada, no la quisimos sacar a la luz. Ni decir nada. Conocida la noticia, todo el club y la gente de Berisso se mostró muy emocionada con esto. Después del título a nivel local, ya estamos enfocados en participar en la Primera D. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Los jugadores que forman parte de la actual lista de buena fe son los que defenderán los colores de Estrella. Y para el segundo campeonato, tendremos que armar otra lista, con futbolistas menores de 25 años y que no hayan sido profesionales. Seguramente traeremos refuerzos porque quizás seguiremos interviniendo en la Liga. Tenemos que armar dos planteles de primera. Pero estamos muy felices y emocionados”.

Damián Zeín, un referente del club, primero como delantero y goleador y ahora como entrenador, reconoció “el esfuerzo” de todos por llegar a la AFA.

“Para Berisso es un verdadero orgullo, porque a partir de ahora tendrá dos equipos en la AFA: Villa San Carlos y ahora nosotros. Es muy importante para la Ciudad tener dos clubes que representan a la AFA. Le hace muy bien a Berisso y ojalá que todo el pueblo nos acompañe en este proyecto tan lindo y ambicioso”, dijo.

“muy importante para nosotros”

Gustavo Alfonso es integrante de la comisión directa y hombre permanente en AFA. Tras conocerse la noticia de que Estrella competirá en el Promocional de Primera D, a partir de 2024, no pudo ocultar su satisfacción y alegría.

“Para el club tiene un significado muy importante poder formar parte de AFA. Hace tiempo que veníamos anhelando esto. Las repercusiones en el club, como en la ciudad, fueron muy grandes. Esperemos darle la importancia que tiene. Que podamos dejar bien representada a la ciudad de Berisso y al club, en particular”.

Más adelante agregó: “Hace tiempo que no veía tan feliz a la gente con esta noticia. No solo por lo que acaba de lograr el equipo en el ámbito local, sino también por haber ingresado a la AFA. Cómo habrá sido la repercusión, que en el partido con Unidos de Olmos, la gente no tenía otra cosa que opinar sobre la designación de Estrella para jugar en la D. Sin dudas que es un orgullo importante para nosotros porque significa que estamos haciendo las cosas bien y estamos encaminados a seguir creciendo como institución”.

La Cebra estuvo a un paso de ingresar a los Torneos Nacionales de AFA en 1971