Bullrich "apuró" al Congreso y pidió "esfuerzo compartido" a las provincias para aprobar la ley Bases

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió hoy al Congreso que el tiempo que demore en aprobar la ley de "Bases" es "directamente proporcional al fracaso del plan" oficial y pidió a las provincias que, si están de acuerdo con el objetivo del déficit cero, "hagan un esfuerzo compartido" para que el país salga adelante.



"Hay veces que no hay que mirar tanto la letra chica de una ley, sino las circunstancias generales de la Argentina. En un país en el que hay que hacer un cambio rápido porque el tiempo es directamente proporcional a la posibilidad de fracaso del plan, cuanto más demores, más posibilidades hay de fracasar", argumentó Bullrich sobre el tratamiento de la ley de 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos' en el Congreso.



Para la titular del PRO, esta norma es "absolutamente fundamental" como instrumento para que el Gobierno de Javier Milei pueda hacer "cambios estructurales" y llegar "sí o sí" a su principal objetivo, en referencia al déficit cero.



"Veo un Congreso donde todo el mundo se aprovecha de una debilidad de un Gobierno que tiene pocos diputados, en vez de pensar cómo se hace para lograr que el instrumento salga. Cada vez avanzan más y más sobre los detalles y los temas, finalmente lo único que se logra es que la ley se deforme", sostuvo la funcionaria en declaraciones a Radio Mitre.



Respecto a la quita del paquete de reformas fiscales del proyecto, señaló que fue una decisión del Gobierno para "evitar alargar la situación compleja que tienen los argentinos". "Lo que evaluó el Gobierno es que si el capítulo tributario seguía, se iba a retrasar el propósito de déficit cero y por eso decidieron retirarlo. No decide retirarlo porque no quiere discutir, lo hace porque lo único que íbamos a lograr es que la situación compleja que tienen los argentinos se iba a alargar", explicó al respecto.



Bullrich alegó que el plan del Gobierno tiene "tiempos de discusión para dar vuelta la curva" y que "si tiene que empezar a deformar su posibilidad de déficit cero, el país no arranca". "Cada uno tiene que poner algo sobre la mesa, si el Gobierno nacional pone todo sobre la mesa y otros sectores nada, es la historia de siempre en el país", remarcó.



En esta dirección, y al ser consultada sobre la posición que tuvieron las provincias durante el tratamiento en comisiones del proyecto, la referente del PRO bregó por un "esfuerzo compartido". "Si están de acuerdo con el objetivo que es el déficit cero, tienen que hacer el esfuerzo porque esto es compartido, somos un país federal, esto requiere un esfuerzo compartido", enfatizó.



Y advirtió que "las provincias se pueden sentar, hacer un pacto fiscal federal y dar una certeza de cómo van a bajar sus impuestos y sus Estados", tras lo cual alertó: "Si vivís de la coparticipación es evidente que no sos un Estado productivo".



Bullrich destacó que la ley "no está como entró" sino que "tiene cambios que se han hecho en base a acuerdos" pero señaló que, si no se vota, "hay alguien que todos los días le va a encontrar algo más para cambiar".



"El objetivo del Gobierno es que salga. Ya ha habido muchos pronunciamientos en el PRO para que salga la ley, están dadas las condiciones, se acordaron las cosas y ya no habría razones para que esto no sea así", concluyó.