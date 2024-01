La mitad de los empleados nombrados en la Municipalidad de La Plata no asiste a trabajar

En La Plata, entre agosto y diciembre del año pasado sólo uno de cada dos empleados municipales fue a trabajar. La cifra de ausentismo, que escala al 55 por ciento de la planta de personal, es apenas una de las irregularidades que arrojó la auditoría administrativa realizada por la Comuna, luego del cambio de gobierno del 10 de diciembre. También, como adelantó este diario, se detectó la existencia de casi un centenar de personas con causas penales, presos que cobran y hasta una persona fallecida, de la que alguien recibió sus haberes durante dos años.

Antes, incluso, de su asunción formal como intendente, Julio Alak había anticipado que recibiría una situación de “caos administrativo”, del que la deuda flotante y la desmesurada planta de personal eran su principal preocupación.

Por eso, realizó un censo interno de los 12.573 agentes que figuraban en los registros municipales que le dejó su antecesor Julio Garro, con el objetivo de conocer quiénes son, qué tareas prestan, para qué dependencias y con qué frecuencia.

La conclusión del estudio arrojó que, tras analizarse una muestra temporal de los archivos que abarcó entre agosto y diciembre del año pasado, entre ausentismos sin causa y carpetas médicas, el 55 por ciento de los empleados no cumplió sus funciones.

“De los 12.573 agentes inscriptos, el 35 por ciento no registró ninguna actividad y otro 20 por ciento se encuentra con carpeta médica, asunto por el que se contratará una empresa tercerizada que certifique esas situaciones”, explicaron ayer a EL DIA desde el gobierno de Alak.

Estimando esos porcentajes en términos nominales, 4.526 personas que cobran en el Municipio no asistirían a trabajar desde agosto, sin conocimiento de sus motivos. Y otras 2.514 contarían con licencias médicas. La sumatoria es de unos 7.040 agentes que no concurrían a trabajar desde mitad de año, pero habrían cobrado igual.

OTRAS IRREGULARIDADES

Según se explica en el informe elaborado por el Municipio, se determinó que 13 personas que recibían remuneración de la Comuna “se encuentran actualmente detenidas, cumpliendo condenas por severas causas penales, como homicidio calificado y en ocasión de robo y uso de armas”, entre otras. “Todos ingresaron como empleados en 2019 y 2021, están detenidos y seguían cobrando hasta diciembre de 2023”, afirmaron.

Pero, además, sostuvieron, se detectaron 98 agentes ingresados a la administración comunal entre 2015 y 2023, que cuentan con antecedentes penales y causas abiertas, lo que incumple la ley 14.656 del estatuto de trabajo municipal. Y narraron el caso de una persona que prestaba servicio en la delegación de Altos de San Lorenzo, falleció en 2021 y “alguien estuvo cobrando un sueldo en su nombre hasta 2023”.

Desde el gabinete de Alak detallaron que también comprobaron que “hubo exfuncionarios que cobraron durante varios años, aún con la vigencia del decreto del cese de funciones”. Y añadieron que, “además de miles de personas que cobran sueldo y no trabajan, hay otros miles que trabajan un solo día a la semana y cobran como si fueran todos, y personas que cobran sueldo y no solo no trabajan, sino que tampoco tienen legajo de personal, es decir que no han cumplimentado los requisitos mínimos para su designación”.

Y en esa línea, advirtieron que estas irregularidades constituyen “delitos de violación de los deberes de funcionario público”.

LOS PRESENTES, MENOS DE LA MITAD

En tanto, los trabajadores que cumplen el presentismo son 5.533, distribuidos en todas las dependencias de la administración. Se trata de un número mucho menor de la mitad del registro, lo que ahora el nuevo gobierno busca ordenar.

Ya al asumir, Alak había explicado que del total de los 12.573 trabajadores, 2.875 son de planta permanente y los restantes 9.700, temporarios. También había comparado la dimensión del caso platense con el municipio de La Matanza: “Ellos tienen más de 1.800.000 habitantes y 7.426 empleados municipales”, insistía.

“ESTAMOS DESCONCERTADOS”

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Norberto “Chucho” Gómez, es quien tiene a cargo el funcionamiento de las 22 delegaciones de las localidades y uno de los que afrontó la tarea de reorganizar el personal de trabajo. Ayer, en diálogo con EL DIA, expresó que el resultado de la auditoría elaborada dejó a la nueva gestión “desconcertada”.

“Sabíamos que había desorden, pero no nos imaginábamos esto”, añadió. Al mismo tiempo, advirtió que los contratos mensualizados de aquellas personas que no trabajan “fenecerán”, aunque advirtió que se recibirá a todos y se escuchará cada caso”.

En el mismo sentido, Gómez expresó: “Queremos que los platenses se enteren de esto, no sólo porque la transparencia es un valor fundamental, sino porque también ayuda a entender a los vecinos por qué muchos de los servicios municipales en el último tiempo se han prestado deficientemente”.

El funcionario apuntó directo contra el exintendente Julio Garro. “Se terminó la campaña que hacía, porque éstos son contratos e irregularidades con las que hacía política”, dijo. Y, en el mismo sentido, explicó: “El aumento de la planta de personal no se explica por el traspaso de cooperativistas que realizó en 2021, porque las cooperativas de trabajo siguen existiendo, a pesar de que los contratados se multiplicaron”, concluyó.

