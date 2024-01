Enzo Pérez vuelve de México y trae en la valija la respuesta para Estudiantes: ¿sí o no?

Más allá de las noticias por las salidas de varios referentes del plantel de Estudiantes, y posibles arribos, por estas horas el hincha está ansioso por saber si Enzo Pérez en 2024 volverá a vestir la camiseta del Pincha. El jugador que fue campeón de América en 2009 anunció a fin de año que dejaba de vestir la de River, por lo que los dirigentes albirrojos comenzaron a trabajar en el "operativo retorno", sobre todo teniendo en cuenta el vacío que deja la salida de Jorge "Corcho"· Rodríguez.

Lo cierto es que el volante se tomó unas merecidas vacaciones y este miércoles está llegando desde México, en donde aprovechó para analizar qué hará este año y meditar la respuesta que le dará a la CD. Tal como se informó, el propio jugador evaluaba alguna propuesta del exterior que le signifique una diferencia en lo económico, ya en el último tramo de su carrera, pero al parecer la misma no habría llegado.

Una chance era la de jugar al lado de Lionel Messi en el Inter Miami y la otra la de conseguir un pase al fútbol árabe, muy de moda por estos tiempos. Es por eso que la decisión que tomó Enzo en sus vacaciones será comunicada a la brevedad (se espera que sea este fin de semana) y sabe que el DT Eduardo Domínguez lo espera con los brazos abiertos, al igual que todo Estudiantes. Incluso el propio presidente Martín Gorostegui adelantó que "lo estamos esperando", siendo optimista con su regreso.

Cabe destacar que el plantel albirrojo iniciará mañana la pretemporada de cara a la intensa actividad que tendrá en el primer semestre del año y todo indica que lo hará con un solo refuerzo: Eric Meza, que tiene todo acordado y el mismo día de la práctica firmará su contrato. Por eso se espera con ansias saber qué hará el mendocino ya que significaría un refuerzo de lujo para el último campeón de la Copa Argentina. Aseguran que hay un 90% de probabilidades de que Enzo vuelva a calzarse al del Pincha, e incluso le habrían prometido la cinta de capitán, pero habrá que esperar el anuncio oficial.

Los que se fueron y los que podrían llegar

Tal como informó EL DIA; Meza será el reemplazante de Leonardo Godoy, que se marcha a Athletico Paranaense. De esta manera Eros Mancuso seguirá peleando ese puesto y el de la punta izquierda, que lo ocupó con probado éxito por ejemplo en la final de la Copa Argentina.

Respecto al delantero, es más complejo y está trabajándose de manera hermética. Al nombre de Javier Correas ahora se sumó el de Rodrigo Aguirre, un delantero uruguayo actualmente en Monterrey y con seis meses más de contrato. Su nombre ya está en la mesa Pincha y lo dio a conocer este diario en su edición impresa de hoy.

Tiene 29 años y puede jugar como referente de área o de mediapunta. Se formó en Liverpool de Montevideo y tuvo un paso exitoso por Nacional, que al igual que Peñarol se ilusiona con repatriarlo. Su nombre está en carpeta porque Rayados necesita liberar un cupo de jugadores extranjeros. Además de estos clubes se desempeñó en Necaxa, Liga de Quito, Botafogo, Empoli, Peruggia, Udinese y Empoli. Ya jugó la Copa Libertadores para el Bolso. No es goleador sino generador.

Por otro lado, no se pudo avanzar demasiado con el arribo de Matías Pellegrini, que dejó el fútbol de los Estados Unidos y tiene decidido volver a jugar en la Argentina. Tiene el pase en su poder y negocia para poder volver a ponerse la camiseta de Estudiantes. Pero no hubo acuerdo económico y tampoco el interés de parte del entrenador Eduardo Domínguez. Por ahora no hay manera de sumarlo al plantel que mañana comenzará la pretemporada en el Country Club de City Bell.

Otra "bomba" fue el interés del Flamengo por Benjamín Rollheiser, que ayer circuló por los medios brasileños. En este caso se supo que el Pincha lo quiere retener por otros 6 meses y que incluso ya habría un pre acuerdo con el Benfica para que en junio se sume a sus filas, por lo que a Estudiantes le quedarían 4.5 millones de euros del total de los 9 millones por los que se concretaría la futura venta.