A semifinales: Boca sufrió, pero sigue firme

El grito de gol de Ayrton Costa, festejado junto a Lautaro Di Lollo y Milton Giménez. Boca está en semifinales

Boca ganó con lo justo. Sin sobrarle nada. Tal vez con sufrimiento, pero se metió en las semifinales del Torneo Clausura, donde espera a Racing o Tigre, que juegan esta noche en Avellaneda.

La victoria por 1-0 sobre Argentinos Juniors se gestó en el vestuario, ya que apenas se habían jugado 5 minutos cuando Ayrton Costa, después de aprovechar un rebote del arquero Gonzalo Siri para hacer explotar la Bombonera.

Boca terminó sufriendo el partido, porque el Bicho lo controló siempre en la mitad de la cancha y le manejó la pelota a voluntad, aunque ñe faltó precisión y explosión en los metros finales.

Boca tuvo ráfagas de buen juego, sobre todo en el primer tiempo. Ya que mientras el Bicho lo intentaba desbordar por los costados, aprovechó los espacios para contraatacar y y lastimar a una última línea que respondió a las exigencias, aunque mostrò algunas grietas en los mano a mano.

El partido comenzó de la mejor manera posible para Boca, ya que con solo cinco minutos de juego se puso en ventaja luego de que Costa, uno de sus jugadores con mejor nivel en este semestre, al encontrarse con un rebote que dio el arquero de Argentinos Juniors, Gonzalo Siri, tras atajarle una volea al delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Boca pudo haber estirado la ventaja en el final del primer tiempo, con un cabezazo clarísimo del delantero Milton Giménez, pero Siri se lució con una tremenda atajada.

No es lo que se dice un equipazo, al menos en comparación con otros que hicieron felices al Templo en tantos años de gloria, pero sí que contagia y es efectivo.

Y descripto a partir de esa imagen que dio, la diferencia con partidos de este mismo torneo es elocuente y explica por qué el Xeneize es -además- confiable.

Con el de ayer, Boca consiguió el sexto triunfo consecutivo y se afirmó como el principal candidato

El segundo tiempo comenzó bastante parejo, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos, pero promediando los 25 minuto el “Bicho”, que es dirigido por Nicolás Diez, empezó a tener muy buenas aproximaciones.

Sin embargo, el arquero de Boca, Agustín Marchesín, se vistió de héroe con una serie de grandísimas atajadas para mantener la ventaja y darle el triunfo a los suyos.

Otra materia aprobada tiene que ver con una imagen tal vez opuesta, pero que sacó a relucir una virtud. Boca también sabe sufrir, y casi que en el frío y lluvioso domingo ante el Bicho sacó un máster en la materia.

Los innumerables centros que llovieron desde los dos laterales, la posesión perdida, el cansancio por tanto trajín de los primeros 45 (que merecieron alguna ventaja extra) y el par de chances que sacó Marchesin en el tal vez su mejor partido en el club, demostraron que el temple para no perder confianza y mantener la concentración para no ayudar con errores no forzados son producto también del conocimiento y el ensamble como equipo.

Sí, distinta hubiera sido la historia si Molina acertaba el cabezazo a minutos del final, o si Porcel ganaba el mano a mano que perdió ante el arquero xeneize. Pero ahí el otro condimento también dijo presente: el de la buena estrella que ayude a ganar con un pizca de suerte y sufrimiento.

Boca conocerá a su rival en las semifinales esta noche, luego de que Racing reciba a Tigre en el Estadio Presidente Perón.

Este fue el sexto triunfo consecutivo para Boca, que baja la dirección técnica de Claudio Úbeda se afianza como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título. Y el objetivo que el Mundo Boca persigue es justamente ese.

Cada vez le queda menos para coronarse campeón: solo dos partidos por delante tendrá el Xeneize para poder regalarle a su público el anhelado campeonato.