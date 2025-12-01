Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |LUEGO DE QUE EL VIERNES LA OPOSICIÓN NO DIERA QUÓRUM

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento

Crecen las tensiones por la distribución a los municipios. Kicillof apuesta a votarlo el miércoles, antes del recambio

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento

La próxima convocatoria de Diputados es el miércoles / Archivo

1 de Diciembre de 2025 | 01:25
Edición impresa

En medio de fervientes negociaciones con la oposición, el gobierno de Axel Kicillof buscará que la Legislatura bonaerense apruebe el miércoles el pedido de endeudamiento para la Provincia por unos 3 mil millones de dólares. Será la última oportunidad de avanzar con la autorización, antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, por lo que el desafío de estas horas es el de lograr destrabar los desacuerdos que impiden ese consenso.

Concretamente, la dificultad para lograr los dos tercios de los votos se centra en la forma de distribución a los municipios de los fondos que se obtengan por el mencionado empréstito. Y si bien el reclamo de mayores partidas presupuestarias había sido alzado por algunos intendentes del oficialismo, el viernes el peronismo se mostró amalgamado en el acuerdo para darle avance a la norma, por lo que las resistencias se encontrarían ahora en sectores de la oposición.

La norma que el 4 de noviembre envió a la Legislatura el Gobernador, junto con el Presupuesto 2026 y la ley Fiscal Impositiva, que ya fueron sancionados, implica la autorización al Ejecutivo para tomar deuda, al menos, por 3.035 millones, discriminada en dos artículos distintos: uno por 1.990 millones y otro, por 1.045. El conflicto reside en que otro punto crea el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FFIM), y la cuestión se centra en cómo éste será distribuido.

CON CAMBIOS

La semana pasada, en la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, se incorporaron cambios al texto, al que accedió el Ejecutivo: asignar a los municipios el 8 por ciento del monto global del endeudamiento -y no sólo de los primeros 1.990 millones de dólares- y otorgar a los intendentes la libertad de utilizar esos fondos como “de libre disponibilidad”, en lugar de afectarlos a objetivos precisos. El despacho con esas modificaciones había logrado las firmas de todo el oficialismo y también las de los “libertarios dialoguistas”.

Sin embargo, y a pesar de que en esta ocasión los 37 diputados de Unión por la Patria lograron en acuerdo bajar a sesionar, no se logró el quórum. El expediente requiere de los dos tercios de la Cámara para lograr su aprobación y las resistencias de otros sectores de la oposición impidieron su avance, principalmente el PRO y la UCR.

En las conversaciones de este fin de semana trascendieron posibles nuevos ofrecimientos por parte del Ejecutivo para lograr destrabar la cuestión. Uno de ellos es que el método de distribución de ese fondo sea a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), que es uno de los utilizados para el reparto de la coparticipación provincial.

LE PUEDE INTERESAR

Comienza diciembre con la mira en el dólar y la recaudación impositiva

LE PUEDE INTERESAR

Santilli se reúne en Corrientes con Valdés

 

Para Kicillof, es la última posibilidad de tratar el tema con la actual composición

 

También se habló de una demanda opositora de crear un fideicomiso con seguimiento por parte de una bicameral para un reparto distinto. Y en este sentido se encuentran las negociaciones que hasta ayer buscaban destrabar el avance de la herramienta.

En este punto de la pelea, sostenían dentro del oficialismo, los tironeos internos del PJ parecieran saldados y la pulseada se daría principalmente con la oposición.

Para el gobierno de Axel Kicillof, el tiempo es clave. La convocatoria del miércoles es la última posibilidad de tratar el tema con la actual composición legislativa. El 10 de diciembre la integración de ambas Cámaras de la Legislatura sufrirá los cambios acordes a la elección legislativa del 7 de septiembre pasado.

El otro tema de disputa era el nombramiento de opositores en el directorio del Banco Provincia (Bapro), que sería ampliado de 8 a 12. La UCR y el PRO pedían que el gobierno envíe los pliegos antes de votar el endeudamiento. Y ahí quedó trabado el tema.

SE DESPEGAN

Por otro lado, tanto el PRO como los Libertarios, que en la última elección fueron juntos en las elecciones provinciales, no quieren “quedar pegados” al aumento del gasto que generaría crear 4 nuevos lugares en el directorio del Bapro, con sueldos elevados y asesores, que se contradice con su política nacional.

El proyecto de ley de endeudamiento -que el Ejecutivo prefiere llamar de financiamiento- es el punto más importante del paquete económico de fin de año que Kicillof envió a la Legislatura: sin la posibilidad de tomar fondos que implica, la posibilidad de ejecutar lo que estipula el Presupuesto, que fue aprobado el miércoles junto a le Ley Impositiva, se complica. Sin esos recursos, tanto la gestión provincial como la de numerosos intendentes quedan al borde de un peligroso precipicio presupuestario.

El presidente de la bancada de diputados de Unión por la Patria, Facundo Tignalli, había reprochado el viernes desde su banca: “En estas 24, 36 ó 48 horas que pasaron desde el último día que estuvimos en este recinto hasta este momento, se exigía diálogo. Y se han hecho todos los intentos: desde esta Cámara, los ministros, las leyes, todo el equipo del gobernador”.

Y añadió: “La ley de financiamiento tiene deudas que no contrajo este gobierno. Se contrajeron en una gestión donde quienes hoy tendrían que estar acá sentados, no se sientan”.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

