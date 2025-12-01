Internaron de urgencia al exgobernador José Alperovich

El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, quien cumple arresto domiciliario tras ser condenado a 16 años de prisión, fue internado de urgencia ayer en el Hospital Italiano de la capital federal.

El exmandatario provincial, que acaba de casarse recientemente con la exGran Hermano Marianela Mirra, debió ser internado debido a una complicación intestinal, por la que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica, se informó.

Justamente su flamante esposa lo acompañaba en la clínica, según las imágenes que dio a conocer el periodista Ángel de Brito. “Les cuento más en mi IG. Alperovich internado”, publicó el periodista en “X” para luego en Instagram compartir una imagen y agregar: “Marianela Mirra en el piso 4 del Italiano. Alperovich apendicitis”.

Alperovich, de 70 años de edad y gobernador tucumano entre 2003 y 2015, además referente del peronismo, cumple una condena firme de 16 años de prisión por haber sido hallado culpable en el caso por la violación de una sobrina suya, a quien tenía de empleada.