Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro

A primera hora de la mañana de ayer un fuerte estruendo alteró la tranquilidad de la zona de 60 entre 3 y 4, donde un Honda Fit terminó volcado tras un impacto que, por fortuna, no dejó heridos de gravedad. El episodio ocurrió cerca de las 6, cuando la conductora del vehículo, una joven de 23 años, perdió el control mientras circulaba por la avenida y chocó contra un Volkswagen Up que se encontraba estacionado sin ocupantes.

La joven quedó dentro del habitáculo, pero consciente, mientras algunos vecinos se acercaban para ofrecer ayuda. Sin embargo, el rescate fue realizado por personal del SAME. Tras revisarla, la médica determinó que no era necesario su traslado, ya que no presentaba lesiones de consideración.

En el lugar solo se registraron daños materiales: el Honda Fit sufrió deformaciones visibles. El caso quedó asentado como un sinestro vial sin consecuencias graves.