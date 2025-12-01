Aumentó la carne y está “planchado” el consumo

En vísperas de las fiestas, se espera un repunte en la carne / R. Acosta

Según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la carne vacuna sufrió “una mayor suba de precios” durante el último mes pero, ocurrió en paralelo a un incremento del “4,4 por ciento en el consumo en octubre frente al mismo periodo de 2024”, advirtió el documento.

Además, el dato detalló también que “el consumo per cápita de carne vacuna en Argentina alcanza los 49,1 kilos por año, lo que implica una mejora interanual del 3,2%, al tomar el promedio móvil de los últimos doce meses”.

No obstante, lo cierto es que dueños de carnicerías de la Ciudad aseguraron -en diálogo con este diario- que efectivamente ocurrió un alza en los valores de la carne pero que el consumo continúa “planchado, similar a los últimos meses”. Asimismo, advirtieron “altas expectativas por las fiestas de fin de año”.

Según el informe, el repunte advertido evidenció que el consumo en territorio nacional, creció 1,5 kilos por habitante por año, lo que es igual a casi 2.000.000 de toneladas res con hueso.

En cuanto al valor, el análisis expresó que la carne tuvo una aceleración en octubre de 2,6 por ciento mensual “producto de un incremento de 3,8% del precio del kilo promedio de los cortes vacunos relevados, que se combinó con una baja de 1,1% mensual del valor por kilo del pollo entero”, indicó. Lo cierto es que el pollo sufrió la tercera baja consecutiva.

SUBA DE PRECIO

Mariano Colaianni, dueño de una carnicería de Los Hornos ubicada en calle 60 entre 135 y 136, expresó a este diario: “Entre fines de octubre y principios de noviembre, la carne aumentó entre tres o cuatro veces”.

Vayamos a un ejemplo: “A fines de octubre, el kilo de asado estaba $15.000 y hoy está $20.000, aunque debería valer entre $21.000 y $22.000”, detalló Colaianni y añadió: “aumentó mucho el precio de costo. Y la verdad que tampoco subo mucho el valor porque sino no vendo”.

En este sentido, Cristóbal Gauto, referente de una carnicería ubicada en 137 y 36, dijo a EL DIA: “En lo que va de noviembre como base podríamos decir que ocurrió un 15 por ciento de aumento” y esclareció: “No sabríamos exactamente el motivo de la suba tan drástica de precio, pero podemos suponer que fue consecuencia del aumento de las exportaciones”.

En este marco, el informe de Ciccra analizó el aumento de precio, corte por corte: “entre los cortes vacunos, el asado fue el que más subió de precio (5,2% mensual), hasta alcanzar un valor promedio de $11.775,6 por kilo” indicó el documento y agregó: “luego se ubicaron los kilos de nalga con un alza del 4,1% ($15.191,6 por kilo), la carne picada común trepó 3,5% ($ 7.320,7 por kilo), la paleta subió 3,2% ($12.018,2 por kilo), el cuadril escaló 3,1% ($14.686,8 por kilo), y la caja de hamburguesas congeladas aumentó 2,8% mensual”.

Asimismo, en cuanto al pollo, anunció: “por su parte, tras la baja de 1,1% mensual, el valor del kilo de pollo entero quedó ubicado en $3.681,6”.

Además, el documento detalló que en la comparación interanual, también se exhibió una suba respecto al mes previo relevado: “El precio de la carne tuvo un alza del 45 por ciento anual en septiembre frente a una suba del 47,3 por ciento anual en octubre”, expuso.

En tanto, el documento describió (en valores interanuales): “entre los cortes vacunos, el que más subió de precio fue el cuadril (65,2% anual), seguido por el del asado (63,8%), el de la nalga (63,3%), el de la paleta (59,6%), y el de la carne picada común (48,8%). Por su parte, la caja de hamburguesas congeladas registró un alza de 44,6% anual y el precio del pollo entero exhibió un incremento de 23,5% anual”.

SOBRE EL CONSUMO

A pesar de que el informe de Ciccra manifestó una suba de consumo de carne vacuna de 4,4 por ciento en octubre 2025 respecto a 2024 mismo mes, carniceros locales no adscribieron la premisa.

“No noté un cambio. No hubo una mejora. Está planchado. Por semana, en bruto, entre carne, pollo, cerdo y achuras, vendo alrededor de 1.500 kilos”, detalló Colaianni aunque advirtió: “tampoco hubo una desmejora”.

Gauto, en tanto, aseguró que “el consumo de carne no aumentó” y que “mantiene un promedio a lo que íbamos del año”. Además dijo: “en realidad para estas fechas tendría que haber aumentado al menos un 30 por ciento”.

En cuanto a la producción, el documento de Ciccra manifestó una producción de “carne vacuna equivalente a 279 mil toneladas res con hueso, superando en 2,3 por ciento a la registrada en septiembre” pero que, al comparar con octubre de 2024, “la producción experimentó un retroceso de 4,9 por ciento”, se manifestó.

FIN DE AÑO

En un escenario de consumo “tranquilo”, sin picos positivos o negativos que llamen la atención, las fiestas de fin de año -tanto navidad como la del 31 de diciembre- significan una promesa de un periodo con mayores ventas.

“Esperamos que en diciembre, con las juntadas de despedida de año más las cenas y almuerzos del 24 y 31 de diciembre, se venda mucho más”, analizó Mariano Colaianni y sentenció: “No hay crisis que mate las fiestas. En esas fechas se vende lechón, cordero, y muchos productos elaborados”.

En cuanto a esto último, explicó: “Yo no espero tanto la venta de carne sino la de elaborados, como arrollado de pollo o vitel toné. Esos productos nos salvan”.

Gautó, en tanto, coincidió con su colega y también advirtió la importancia de las promociones bancarias: “Son muchos los clientes que utilizan descuentos y reintegros para hacer las compras semanales”, cerró.