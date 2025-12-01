Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos

Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
Una serie de allanamientos realizados en el asentamiento conocido como Villa Eucaliptus, en Ensenada, terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de un arma de grueso calibre, herramientas y un vehículo clave para una investigación por robo en banda dentro del complejo industrial de YPF.
El operativo, coordinado por la DDI La Plata a pedido de la UFI N°11, surgió tras la denuncia de un empleado de seguridad de la empresa petrolera. El hombre declaró que, durante la noche del 15 de noviembre, dos intrusos ingresaron al predio ubicado en calles 2 entre 3 y 11 y comenzaron a sustraer cables de alta tensión y materiales ferrosos. Al ser descubiertos, escaparon a pie, aunque segundos después abordaron una Renault Kangoo roja, huida que quedó registrada en cámaras.
La investigación avanzó con el análisis de grabaciones públicas y privadas, que revelaron que la misma maniobra había sido repetida el 12 y 13 de noviembre, confirmando un modus operandi sostenido. Con esas evidencias, el Ministerio Público Fiscal libró cinco órdenes de registro y tres de detención.
Durante los procedimientos de la jornada de ayer, personal de distintas fuerzas ingresó a varios puntos de Villa Eucaliptus. En una casa de 127 entre 39 y 40 fue detenido un hombre de 33 años, donde además se secuestró un pistolón calibre 14, con numeración suprimida y 13 cartuchos, por lo que quedó aprehendido también por tenencia ilegal de arma de fuego.
En otro domicilio cercano cayó otro sujeto, este de 46 años, también acusado de integrar la banda. En los restantes puntos allanados se secuestraron la Kangoo roja dominio DHQ-393, utilizada en los robos, y una tijera corta metales, herramienta compatible con el corte del alambrado perimetral del predio de YPF.
La investigación continúa y los detenidos serán trasladados a primera hora ante la fiscalía interviniente. Según fuentes del caso, no se descarta que existan más implicados en la extracción sistemática de materiales dentro del complejo industrial.
