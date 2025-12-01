Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |GIRO EN BOLIVIA

De escuela antiimperialista a un cuartel ecológico

De escuela antiimperialista a un cuartel ecológico

X (@eldiabolivia)

CARLOS VÁLDEZ

1 de Diciembre de 2025 | 01:43
Edición impresa

Las instalaciones de la Escuela Militar Antiimperialista, que Irán financió en Bolivia durante el gobierno izquierdista de Evo Morales, pasarán a ser un cuartel destinado a la capacitación de militares en el combate de los incendios forestales, anunció el presidente centroderechista Rodrigo Paz a menos de un mes de asumir .

Morales fundó esa escuela en 2016 con el apoyo de Irán y Venezuela como parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) con el objetivo de impartir una formación “antiimperialista” a militares de ese bloque creado en 2004 por los entonces presidentes Fidel Castro de Cuba y el venezolano Hugo Chávez. “Estas instalaciones van a ser de utilidad para nuestras Fuerzas Armadas no desde una visión ideológica sino de servicio a la patria”, dijo Paz durante una visita a la escuela situada en una zona rural al norte de la ciudad de Santa Cruz, en el oriente del país. Agregó que “servirán para proteger nuestras áreas naturales y reservorios” de los incendios forestales que cada año golpean al oriente boliviano.

El anuncio del mandatario se produjo en el contexto de una nueva visión geopolítica tras casi 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) caracterizados por el alineamiento con Venezuela, Cuba, Irán, Nicaragua y Rusia.

Tras su elección el 19 de octubre Paz anunció un acercamiento a Washington y prometió “una relación fluida con Estados Unidos”. Desde la expulsión del embajador estadounidense en 2008, La Paz y Washington no tienen relaciones a nivel de embajadores.

La escuela, adonde acudían oficiales bolivianos para recibir charlas de geopolítica antiimperialista y cuya asistencia era un requisito para el ascenso de grado, fue cerrada a principios de 2020 por la entonces presidenta interina Jeanine Añez tras la renuncia de Morales y pasó a llamarse Héroes de Ñancahuazú en recuerdo de los militares bolivianos que acabaron con la vida del mítico guerrillero Ernesto “Che” Guevara. Estuvo cerrada desde entonces.

Bolivia e Irán mantuvieron relaciones cercanas durante los gobiernos de Morales y Arce.

LE PUEDE INTERESAR

Reclamos vecinales por el estado de las calles en la periferia

LE PUEDE INTERESAR

Opinan los lectores

UNA VISITA POLÉMICA

En 2011 la visita del entonces ministro iraní de Defensa, Ahmad Vahidi, a esa escuela desató un roce diplomático con Argentina que obligó al gobierno de Morales a expulsar a Vahidi, quien tenía una orden de captura internacional como coautor ideológico del atentado en 1994 a la sede en Buenos Aires de la AMIA.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Puntapié inicial para el traspaso del gobierno

Lo que proyecta gastar River en incorporaciones

Estudiantes: este equipo ya dejó una marca

Venezuela pide ayuda a la OPEP para frenar la “agresión” de EE UU

Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
Últimas noticias de Opinión

Otra vez, una nueva oportunidad

Reclamos vecinales por el estado de las calles en la periferia

Opinan los lectores

El Congreso frente a un proyecto que propone la eutanasia
Espectáculos
¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez
Películas, charlas y Birri: el Festival de Cine Argentino celebra su tercera edición
Sabina se despidió de los escenarios
“Somos algo”: el guiño de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson
“Con mi familia no”: Cvitanich se enojó con su ex, Chechu Bonelli, y salió al cruce
Policiales
Heridas que no cierran: cuádruple crimen: nuevo capítulo judicial
Le cruzaron el auto y le apuntaron para robarle
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos
Información General
Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica
Fentanilo: revelan que se ocultaba su contaminación para vender igual
Casi la mitad de las personas con VIH se entera tarde
Más calor que lo normal en la Costa Atlántica este verano: el pronóstico del SMN
Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas
Deportes
El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico
Puntapié inicial para el traspaso del gobierno
El León recarga energías antes de volver al trabajo
El beso, el próximo rival y Verón en el Country
Estudiantes: este equipo ya dejó una marca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla