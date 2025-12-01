De escuela antiimperialista a un cuartel ecológico

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
CARLOS VÁLDEZ
Las instalaciones de la Escuela Militar Antiimperialista, que Irán financió en Bolivia durante el gobierno izquierdista de Evo Morales, pasarán a ser un cuartel destinado a la capacitación de militares en el combate de los incendios forestales, anunció el presidente centroderechista Rodrigo Paz a menos de un mes de asumir .
Morales fundó esa escuela en 2016 con el apoyo de Irán y Venezuela como parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) con el objetivo de impartir una formación “antiimperialista” a militares de ese bloque creado en 2004 por los entonces presidentes Fidel Castro de Cuba y el venezolano Hugo Chávez. “Estas instalaciones van a ser de utilidad para nuestras Fuerzas Armadas no desde una visión ideológica sino de servicio a la patria”, dijo Paz durante una visita a la escuela situada en una zona rural al norte de la ciudad de Santa Cruz, en el oriente del país. Agregó que “servirán para proteger nuestras áreas naturales y reservorios” de los incendios forestales que cada año golpean al oriente boliviano.
El anuncio del mandatario se produjo en el contexto de una nueva visión geopolítica tras casi 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) caracterizados por el alineamiento con Venezuela, Cuba, Irán, Nicaragua y Rusia.
Tras su elección el 19 de octubre Paz anunció un acercamiento a Washington y prometió “una relación fluida con Estados Unidos”. Desde la expulsión del embajador estadounidense en 2008, La Paz y Washington no tienen relaciones a nivel de embajadores.
La escuela, adonde acudían oficiales bolivianos para recibir charlas de geopolítica antiimperialista y cuya asistencia era un requisito para el ascenso de grado, fue cerrada a principios de 2020 por la entonces presidenta interina Jeanine Añez tras la renuncia de Morales y pasó a llamarse Héroes de Ñancahuazú en recuerdo de los militares bolivianos que acabaron con la vida del mítico guerrillero Ernesto “Che” Guevara. Estuvo cerrada desde entonces.
Bolivia e Irán mantuvieron relaciones cercanas durante los gobiernos de Morales y Arce.
En 2011 la visita del entonces ministro iraní de Defensa, Ahmad Vahidi, a esa escuela desató un roce diplomático con Argentina que obligó al gobierno de Morales a expulsar a Vahidi, quien tenía una orden de captura internacional como coautor ideológico del atentado en 1994 a la sede en Buenos Aires de la AMIA.
