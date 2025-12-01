Emotivo homenaje para el artista “Lumpen Bola”

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
El Club Atlético Agrario le rindió un homenaje por haber pintado a Maradona y de esta manera se despidió del muralista platense
“La calle es la gran galería”, dijo el artista Lumpen Bola y también lo fueron las paredes de una cancha de fútbol en dónde pintó a Diego Maradona en 2022, en un club de Gonzáles Cháves. Ayer la entidad plantó un árbol en su honor.
En el marco de los 95 años del club Atlético Agrario, del pueblo De la Garma, este fin de semana conmemoraron a Eduardo Alcántara, “Lumpen Bola”, por su asidua participación en la entidad a la que iba todos los años, “como una religión”. El dolor que dejó su abrupta partida el 14 de noviembre pasado, lo transformaron en conmemoración.
“Es una gran pérdida, todo el legado que nos dejó es importante”, remarcó la artista plástica Luciana Dore. El homenaje es por dos murales que le pintó a Maradona el 8 de diciembre de 2022. “El Club está muy agradecido porque ayudó a mostrar lo que hizo el Diego”, destacó Dore.
El barrilete cósmico en el verano del 25 de febrero de 1992 jugó un partido amistoso en el Club Atlético Agrario, que sirvió para recaudar fondos y refaccionar los vestuarios y la instalación de luminarias nuevas. El pueblo, de 2.000 habitantes desde ese entonces lo amó por solidarizarse con uno de los dos clubes del lugar. “Con sus murales le rindió homenaje y le agradeció todo lo que había hecho por el pueblo”, indicó Dore.
Lumpen Bola pintando uno de los murales de Maradona / EL DIA
