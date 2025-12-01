Inauguraron un colorido mural en el Jardín 954, de 54 entre 19 y 20

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
El colectivo Vivir Mosaico, que dirige la artista Lorena Faiad, donó un imponente mural al Jardin de Infantes 954 de 54 entre 19 y 20, en una actividad que se suma a las que realizó el grupo en los últimos diez años en instituciones públicas y privadas. En esta oportunidad el trabajo se llmó “Veo Veo, el futuro es hoy”.
