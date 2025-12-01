La peculiar fuga de un delincuente rengo terminó con dos detenidos

Un operativo cerrojo permitió detener a dos jóvenes acusados de robar una moto en Ensenada, uno de ellos menor de edad. El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde en la zona de 122 y 35, cuando un empleado de 24 años fue sorprendido por dos ladrones que le arrebataron su motocicleta Yamaha Crypton 110 y escaparon a toda velocidad.

La víctima alertó al 911 y aportó una descripción clave: uno de los asaltantes rengueaba y tenía una marcada dificultad para caminar. Con esa información, personal motorizado de la fuerza desplegó un operativo cerrojo en los alrededores de El Dique y logró ubicar a un sospechoso con características coincidentes en 128 y 36.

Mientras los agentes lo identificaban, una mujer se acercó y aportó un dato determinante: aseguró que el joven había dejado una moto tirada dentro de su terreno minutos antes. Los uniformados ingresaron y constataron que se trataba del mismo vehículo robado instantes previos, una Yamaha roja y negra con daños visibles. Ante esa prueba inmediata, el sospechoso, de 24 años, quedó aprehendido.

En simultáneo, personal de otra dependencia logró localizar al segundo implicado a pocas cuadras, en la misma zona del operativo. Se trata de un adolescente de 17 años, quien también fue puesto a disposición de la fiscalía del Joven. Ambos quedaron acusados del delito de robo agravado por la participación de un menor.

Según se informó, los investigadores cuentan además con registros fílmicos que captaron parte del asalto, material que será analizado para reforzar la imputación y determinar si participaron de otros hechos recientes en la zona. La moto recuperada, junto con su documentación, fue secuestrada y trasladada a la comisaría 3ª de Ensenada, donde quedaron alojados los aprehendidos. El mayor quedó a disposición de la UFI N° 3 de La Plata, mientras que el menor quedó bajo la órbita de la UFI del Joven N° 1. El despliegue policial y la colaboración vecinal fueron decisivos para cerrar el recorrido de los delincuentes a pocos minutos del robo.