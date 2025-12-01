Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |NOCHE DE FIESTA

¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez

La dupla puso a bailar al Hipódromo y lanzó en la Ciudad el que podría ser uno de sus últimos gritos pop: ¿se separan?

¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez

Miranda en el hipódromo: Juliana Gattas y Ale Sergi se tomarán un tiempo

1 de Diciembre de 2025 | 02:15
Edición impresa

Los melómanos platenses no habrán sabido cómo acomodar su fin de semana: la Ciudad recibió este finde la visita de La Mona Jiménez, Litto Nebbia, Ligia Piro y Miranda. Pero de todos, los dos shows que brindó el dúo de Ale Sergi y Juliana Gattas en el Hipódromo platense tenía aroma histórico: quizás fue la última vez de la banda en La Plata, y su anteúltimo show de la historia.

Los rumores de separación rondaron a la dupla durante la semana pasada, y ellos confirmaron que algo pasa, anunciando que el recital que realizarán en Ferro, el 20 de diciembre, será el último hasta 2027. Sobre el escenario, sin embargo, no se notaron resquemores entre Gattas y Sergi: con la química de siempre y esa actitud lúdica y desfachatada que los caracteriza, iluminaron la noche del Hipódromo, en una nueva edición de las Noches Capitales.

Con entradas agotadas para ambas noches, no faltó furor cuando sonaron todos los éxitos: “Perfecta”, “Don”, “Yo te diré”, “Prisionero”, “Casualidad”, algunas en las versiones nuevas de “Hotel Miranda” y “Nuevo Hotel Miranda”, expandiendo otras para convertirlas de hits de 3 minutos a verdaderos momentos climáticos en la noche platense.Ellos, mientras tanto, aprovecharon cada canción para lucir un nuevo disfraz glam: colores y fiesta no faltaron.

¿SEPARACIÓN?

Y sin embargo… A pesar de que Miranda puso a bailar a los platenses, el dúo que reina el pop argentino podría estar cerca de la separación. Al menos, se tomarán un impás: “Último show hasta 2027”, anunciaron al confirmar la tercera fecha en el estadio de Ferrocarril Oeste, en Caballito. Y no se toman un año sabático para meterse al estudio: algo pasa.

Pero qué, exactamente, es difícil de determinar. Quien lanzó la hipótesis más fuerte fue Ángel de Brito, que contó que hay tensión entre Sergi y Gattas, y que lo se teje puede ser una pausa o una separación definitiva.

De Brito explicó que una de las posibilidades es que ambos músicos quieran enfocarse en proyectos solistas durante los próximos años. Sin embargo, también deslizó que habría tensiones internas dentro del dúo. “La otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana. Él es súper prolijo, súper contundente; ella es más volada, está en otra sintonía”, reveló.

LE PUEDE INTERESAR

Películas, charlas y Birri: el Festival de Cine Argentino celebra su tercera edición

LE PUEDE INTERESAR

Sabina se despidió de los escenarios

Para De Brito, es una separación “hasta nuevo aviso”. Que algo pasa parece evidente: que la banda frene ahora su andar, teniendo en cuenta que en 2025 tuvieron llenos totales en todos lados, giras internacionales, premios, y que hasta Dua Lipa cantando sus canciones, no se termina de entender. Sin embargo, hay otros que dicen que no pasa nada. Matías Michelli, productor de espectáculos, dijo en cambio que la banda se tomará un descanso durante 2026 para recuperarse de una agenda intensa, negando que existan conflictos internos graves.

El tiempo, claro, lo dirá.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Lo que proyecta gastar River en incorporaciones

Puntapié inicial para el traspaso del gobierno

Estudiantes: este equipo ya dejó una marca

Venezuela pide ayuda a la OPEP para frenar la “agresión” de EE UU

Los números de la suerte del lunes 1 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Espectáculos

Películas, charlas y Birri: el Festival de Cine Argentino celebra su tercera edición

Sabina se despidió de los escenarios

“Somos algo”: el guiño de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson

“Con mi familia no”: Cvitanich se enojó con su ex, Chechu Bonelli, y salió al cruce
La Ciudad
“No llego a diciembre”: cómo hacer frente a la carga emocional de fin de año
Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
Aumentó la carne y está “planchado” el consumo
Emotivo homenaje para el artista “Lumpen Bola”
Farmacéuticos hicieron un llamado a vacunarse y destacaron su protección
Información General
Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica
Fentanilo: revelan que se ocultaba su contaminación para vender igual
Casi la mitad de las personas con VIH se entera tarde
Más calor que lo normal en la Costa Atlántica este verano: el pronóstico del SMN
Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas
Policiales
Trágica fiesta de egresados: apuñalaron y mataron a un joven
El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir
Cayó "El Rengo" y su cómplice tras robar una moto en Ensenada
Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
Deportes
El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico
Puntapié inicial para el traspaso del gobierno
El León recarga energías antes de volver al trabajo
El beso, el próximo rival y Verón en el Country
Estudiantes: este equipo ya dejó una marca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla