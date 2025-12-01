¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez

Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
La dupla puso a bailar al Hipódromo y lanzó en la Ciudad el que podría ser uno de sus últimos gritos pop: ¿se separan?
Los melómanos platenses no habrán sabido cómo acomodar su fin de semana: la Ciudad recibió este finde la visita de La Mona Jiménez, Litto Nebbia, Ligia Piro y Miranda. Pero de todos, los dos shows que brindó el dúo de Ale Sergi y Juliana Gattas en el Hipódromo platense tenía aroma histórico: quizás fue la última vez de la banda en La Plata, y su anteúltimo show de la historia.
Los rumores de separación rondaron a la dupla durante la semana pasada, y ellos confirmaron que algo pasa, anunciando que el recital que realizarán en Ferro, el 20 de diciembre, será el último hasta 2027. Sobre el escenario, sin embargo, no se notaron resquemores entre Gattas y Sergi: con la química de siempre y esa actitud lúdica y desfachatada que los caracteriza, iluminaron la noche del Hipódromo, en una nueva edición de las Noches Capitales.
Con entradas agotadas para ambas noches, no faltó furor cuando sonaron todos los éxitos: “Perfecta”, “Don”, “Yo te diré”, “Prisionero”, “Casualidad”, algunas en las versiones nuevas de “Hotel Miranda” y “Nuevo Hotel Miranda”, expandiendo otras para convertirlas de hits de 3 minutos a verdaderos momentos climáticos en la noche platense.Ellos, mientras tanto, aprovecharon cada canción para lucir un nuevo disfraz glam: colores y fiesta no faltaron.
Y sin embargo… A pesar de que Miranda puso a bailar a los platenses, el dúo que reina el pop argentino podría estar cerca de la separación. Al menos, se tomarán un impás: “Último show hasta 2027”, anunciaron al confirmar la tercera fecha en el estadio de Ferrocarril Oeste, en Caballito. Y no se toman un año sabático para meterse al estudio: algo pasa.
Pero qué, exactamente, es difícil de determinar. Quien lanzó la hipótesis más fuerte fue Ángel de Brito, que contó que hay tensión entre Sergi y Gattas, y que lo se teje puede ser una pausa o una separación definitiva.
De Brito explicó que una de las posibilidades es que ambos músicos quieran enfocarse en proyectos solistas durante los próximos años. Sin embargo, también deslizó que habría tensiones internas dentro del dúo. “La otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana. Él es súper prolijo, súper contundente; ella es más volada, está en otra sintonía”, reveló.
Para De Brito, es una separación “hasta nuevo aviso”. Que algo pasa parece evidente: que la banda frene ahora su andar, teniendo en cuenta que en 2025 tuvieron llenos totales en todos lados, giras internacionales, premios, y que hasta Dua Lipa cantando sus canciones, no se termina de entender. Sin embargo, hay otros que dicen que no pasa nada. Matías Michelli, productor de espectáculos, dijo en cambio que la banda se tomará un descanso durante 2026 para recuperarse de una agenda intensa, negando que existan conflictos internos graves.
El tiempo, claro, lo dirá.
