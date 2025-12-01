Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |EDITORIAL

Reclamos vecinales por el estado de las calles en la periferia

Reclamos vecinales por el estado de las calles en la periferia

Archivo

1 de Diciembre de 2025 | 01:42
Edición impresa

Calles de la periferia en estados casi imposibles de transitar en distintos puntos de la Región. Algunas condicionadas por el deterioro de los pavimentos, salpicados por baches cada vez más profundos; otras por ser de tierra y encontrarse anegadas en un contexto de lluvias recurrentes, convertidas en pequeños ríos. Vecinos y productores de distintas localidades formulan insistentes reclamos por mejoras del parque vial de las periferias las tres ciudades (La Plata, Berisso y Ensenada).

La no entrada a muchos barrios de los micros y transporte de cargas, entre otros vehículos que prestan servicios y que se ven obligados a no transitar por charcos y pequeñas lagunas que parecen haber quedado para siempre en algunos barrios, forman parte de las consecuencias negativas.

Calles de tierra desatendidas desde hace décadas, con un estado de tan profundo deterioro que virtualmente impide el paso de automotores y también de ciclistas y peatones. En el caso de los quinteros -se habla de quienes conforman un cinturón productivo de la Región, convertido pese eso en uno de los polo más ricos del país- se ven privados de buenas comunicaciones que les permitan desplazarse con mayor facilidad y trasladar en forma fluida sus productos a los distintos mercados.

Desde luego que también se encuentran perjudicados los que viven en esos lugares y que encuentran dificultades para poder llevar a sus hijos a las escuelas, o acudir simplemente a sus trabajos, tal como se detalló en un informe publicado en ediciones anteriores.

Así, en la zona de 35 a 37, desde 140 a la 143 los frentistas y comerciantes reclamaron por el mal estado de las calles. El grupo de vecinos que expuso su queja a través de una nota sostiene que se encuentran intransitables por los grandes anegamientos que se registran. Detallan que, en ese panorama, las calzadas presentan una sucesión de pozos y que en los días de lluvia las veredas y calzadas quedan cubiertas de agua y que así permanecen por semanas.

Está claro que, en esas condiciones, la red caminera de la zona subrural, que también aloja ahora a muchos nuevos asentamientos poblacionales, provoca accidentes, demoras e incumplimientos en los traslados, accidentes y toda clase de pérdidas a los pobladores.

LE PUEDE INTERESAR

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

El Congreso frente a un proyecto que propone la eutanasia

Los urbanistas no han dejado de señalar en los últimos años que este panorama no sólo se debiera modificar mediante una mejora sustancial de la redes camineras, sino de la extensión previa de servicios públicos, como las redes de servicios de agua y de desagüe pluvial –así como de un mantenimiento de las redes de zanjas aliviadoras- sin cuya presencia los problemas se agravarán.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Puntapié inicial para el traspaso del gobierno

Lo que proyecta gastar River en incorporaciones

Estudiantes: este equipo ya dejó una marca

Venezuela pide ayuda a la OPEP para frenar la “agresión” de EE UU

Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
Últimas noticias de Opinión

Otra vez, una nueva oportunidad

De escuela antiimperialista a un cuartel ecológico

Opinan los lectores

El Congreso frente a un proyecto que propone la eutanasia
Policiales
Heridas que no cierran: cuádruple crimen: nuevo capítulo judicial
Le cruzaron el auto y le apuntaron para robarle
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos
Espectáculos
¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez
Películas, charlas y Birri: el Festival de Cine Argentino celebra su tercera edición
Sabina se despidió de los escenarios
“Somos algo”: el guiño de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson
“Con mi familia no”: Cvitanich se enojó con su ex, Chechu Bonelli, y salió al cruce
Información General
Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica
Fentanilo: revelan que se ocultaba su contaminación para vender igual
Casi la mitad de las personas con VIH se entera tarde
Más calor que lo normal en la Costa Atlántica este verano: el pronóstico del SMN
Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas
Deportes
El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico
Puntapié inicial para el traspaso del gobierno
El León recarga energías antes de volver al trabajo
El beso, el próximo rival y Verón en el Country
Estudiantes: este equipo ya dejó una marca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla