La venta de autos 0km se desplomó en noviembre

Tanto a nivel mensual como interanual. De todos modos, este año ya se patentaron casi el 50% más que en 2024
El patentamiento de autos cayó un 3,6% interanual durante noviembre, hasta las 34.905 unidades, y se desplomó más de un 30% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
El descenso de noviembre respecto al mismo mes del 2024 significó que se vendieron 1.315 vehículos menos que los 36.220 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un declive del 33,2%, ya que en octubre se habían patentado 51.982 rodados.
De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 587.666 unidades, lo que representa un 49,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 392.450 vehículos.
Al analizar la performance de noviembre, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo: “Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número, recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”. En la misma línea, destacó el movimiento en las concesionarias: “Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses”.
Entre las marcas, Volkswagen lideró en el penúltimo mes del año.
Con 5.063 unidades vendidas, desplazando a Toyota al segundo lugar (4.474). Le siguieron Fiat (3.654), Renault (3.468), Ford (3.183), Chevrolet (2.986), Peugeot (2.678), Citroen (1.380), Jeep (1.206) y Baic (714).
En relación a los modelos, el liderazgo de patentamientos en noviembre fue por segundo mes seguido de la Toyota Hilux con 1.831 unidades, y el segundo lugar lo ocupó el Peugeot 208 con 1.343 vehículos patentados, y el podio lo completó el Volkswagen Tera con 1.327 unidades registradas, que escaló siete puestos en relación a octubre.
Ranking de patentamiento de modelos en noviembre:
Toyota Hilux: 1.831
Peugeot 208: 1.343
Volkswagen Tera: 1.327
Fiat Cronos: 1.261
Toyota Yaris: 1.256
Ford Ranger: 1.215
Ford Territory: 1.065
Volkswagen Polo: 977
Volkswagen Amarok: 916
Chevrolet Tracker: 907
