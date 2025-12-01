Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |DATOS DE LOS CONCESIONARIOS

La venta de autos 0km se desplomó en noviembre

Tanto a nivel mensual como interanual. De todos modos, este año ya se patentaron casi el 50% más que en 2024

La venta de autos 0km se desplomó en noviembre

Archivo

1 de Diciembre de 2025 | 01:26
Edición impresa

El patentamiento de autos cayó un 3,6% interanual durante noviembre, hasta las 34.905 unidades, y se desplomó más de un 30% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El descenso de noviembre respecto al mismo mes del 2024 significó que se vendieron 1.315 vehículos menos que los 36.220 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un declive del 33,2%, ya que en octubre se habían patentado 51.982 rodados.

De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 587.666 unidades, lo que representa un 49,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 392.450 vehículos.

Al analizar la performance de noviembre, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo: “Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número, recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”. En la misma línea, destacó el movimiento en las concesionarias: “Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses”.

Entre las marcas, Volkswagen lideró en el penúltimo mes del año.

Con 5.063 unidades vendidas, desplazando a Toyota al segundo lugar (4.474). Le siguieron Fiat (3.654), Renault (3.468), Ford (3.183), Chevrolet (2.986), Peugeot (2.678), Citroen (1.380), Jeep (1.206) y Baic (714).

LE PUEDE INTERESAR

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento

LE PUEDE INTERESAR

Comienza diciembre con la mira en el dólar y la recaudación impositiva

En relación a los modelos, el liderazgo de patentamientos en noviembre fue por segundo mes seguido de la Toyota Hilux con 1.831 unidades, y el segundo lugar lo ocupó el Peugeot 208 con 1.343 vehículos patentados, y el podio lo completó el Volkswagen Tera con 1.327 unidades registradas, que escaló siete puestos en relación a octubre.

Ranking de patentamiento de modelos en noviembre:

Toyota Hilux: 1.831

Peugeot 208: 1.343

Volkswagen Tera: 1.327

Fiat Cronos: 1.261

Toyota Yaris: 1.256

Ford Ranger: 1.215

Ford Territory: 1.065

Volkswagen Polo: 977

Volkswagen Amarok: 916

Chevrolet Tracker: 907

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Puntapié inicial para el traspaso del gobierno

Lo que proyecta gastar River en incorporaciones

Estudiantes: este equipo ya dejó una marca

Venezuela pide ayuda a la OPEP para frenar la “agresión” de EE UU

Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
Últimas noticias de Política y Economía

“3 a 0”: Milei vs. Tapia Otro ataque al mandamás del fútbol

La pelota no se mancha, pero la AFA...

En Diputados, LLA insiste con la primera minoría

La Justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
Policiales
Heridas que no cierran: cuádruple crimen: nuevo capítulo judicial
Le cruzaron el auto y le apuntaron para robarle
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos
Espectáculos
¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez
Películas, charlas y Birri: el Festival de Cine Argentino celebra su tercera edición
Sabina se despidió de los escenarios
“Somos algo”: el guiño de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson
“Con mi familia no”: Cvitanich se enojó con su ex, Chechu Bonelli, y salió al cruce
Deportes
El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico
Puntapié inicial para el traspaso del gobierno
El León recarga energías antes de volver al trabajo
El beso, el próximo rival y Verón en el Country
Estudiantes: este equipo ya dejó una marca
Información General
Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica
Fentanilo: revelan que se ocultaba su contaminación para vender igual
Casi la mitad de las personas con VIH se entera tarde
Más calor que lo normal en la Costa Atlántica este verano: el pronóstico del SMN
Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla