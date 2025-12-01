La reforma del COU llega al recinto del Concejo

Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas.
La reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU) que propone Julio Alak llegará al recinto del Concejo Deliberante local mañana, cuando los bloques políticos expongan su posición sobre el proyecto y se someta a votación la nueva norma.
Si el deliberativo aprueba el nuevo Código, La Plata cambiará su modo de crecer: adoptará una matriz más compacta. Además, se redefinirá la relación entre densidad, infraestructura, transporte y producción rural, de acuerdo al proyecto.
Como viene publicando este diario, el miércoles pasado el expediente fue abordado en la comisión de Planeamiento del deliberativo y tras más de seis horas de negociaciones, obtuvo un dictamen que firmaron integrantes del PRO-Vecinal, la UCR y PRO-JxC, además del oficialismo. La única bancada que hasta ahora no se expidió es la de La Libertad Avanza (LLA).
Uno de los aspectos centrales del expediente está referido a las alturas de los edificios, los que, en las avenidas del casco urbano y de la Circunvalación tendrán un tope de 10 pisos. En tanto, en avenidas de algunos barrios de la periferia, el máximo será de seis niveles.
Para las calles de una mano del casco fundacional, el máximo será de ocho pisos. Y se preservarán las zonas residenciales, especialmente la zona Norte y la zona Oeste, donde la altura de las construcciones no podrá superar los tres niveles.
Al mismo tiempo, se reguló la cantidad de metros que pueden tener las unidades funcionales de un loteo, en función de su superficie total. El objetivo fue el de limitar la proliferación de monoambientes, fomentando propiedades que en promedio tengan 55 metros cuadrados. Según indicaron desde el Departamento Ejecutivo, se podrán construir monoambientes, pero teniendo en cuenta un coeficiente calculado entre la superficie total de la parcela y el lugar donde esté emplazado cada edificio en cuestión.
Según pudo saber EL DIA, ayer el oficialismo trabajaba para lograr la unanimidad en la votación de la norma, que encuentra las mayores resistencias en el bloque libertario. “Hasta ahora, no hay acuerdo” para un acompañamiento, deslizaron integrantes de LLA.
La razón de la convocatoria para sesionar mañana -las sesiones ordinarias del Concejo se desarrollan los jueves- es la intención del peronismo de abordar el tema con la actual composición del cuerpo, interpretada como de “diálogo más abierto”, en comparación con el escenario que podría desplegarse a partir del 11, cuando se renueve la mitad de la integración legislativa. Consecuencia del resultado electoral del 7 de septiembre, si bien a partir del recambio Unión por la Patria se consolidará como mayoría, el bloque violeta también sumará número y sectores aliados del PRO y la UCR perderán representación.
No obstante, el proyecto de ordenanza requiere para su aprobación de mayoría simple: es decir, de 13 votos, los que el oficialismo se siente confiado de superar.
Según pudo saber este diario, en la misma sesión se votará la asunción de un nuevo juez de Faltas, que cubrirá la vacante en el juzgado Nº3. Se trata del abogado Nicolás Bertein, quien se desempeñó hasta ahora como funcionario en el ministerio de Justicia provincial.
