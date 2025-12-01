En Diputados, LLA insiste con la primera minoría

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabaja en la construcción de la primera mayoría legislativa para antes del 3 de diciembre, fecha en la que juran los nuevos legisladores y los bloques renuevan su composición, lo que abre un escenario de tensión con los aliados en el Congreso Nacional.

Según trascendió, la tarea consiste en acercar diputados que ideológicamente coincidan con las recetas del Poder Ejecutivo para seguir sumando las sillas a La Libertad Avanza y aventajar a Unión por la Patria en la Cámara baja, que enfrenta un proceso de ruptura con algunas fugas.

Sin embargo, el principal afectado es Cristian Ritondo, titular de la bancada aliada del PRO, que desde el viernes ve como se le escurren los diputados para engrosar las filas violetas. Se trata -nada más y nada menos- que del primer referente amarillo en dar la pelea interna para convencer a Mauricio Macri, presidente del espacio, de competir en alianza con La Libertad Avanza en los comicios bonaerenses y nacionales.

En las últimas horas, se oficializó el traspaso de los exPRO Verónica Razzini, Lorena Petrovich y Alejandro Bongiovanni, este último recientemente saludado por Patricia Bullrich, la flamante senadora libertaria, quien presidirá el bloque.

Desde el campamento amarillo hacen frente a los embates y anticipan que conformarán un interbloque con partidos aliados sin La Libertad Avanza. “El bloque del PRO queda estable y funcionando. Estamos ordenados y sin sobresaltos, con gente convencida del modelo que el PRO defiende y por sobre todo, formada para defender las banderas en el recinto”, sostuvo una importante voz a la agencia Noticias Argentinas.

Respecto a los movimientos violetas, en la bancada que lidera Ritondo acusan a Martín Menem de estar “intentando comprar los diputados”, y definen la orden de Patricia Bullrich de traspasar a sus legisladores como ”un carancheo”.

Desde el entorno del riojano niegan trabajar para convencer a diputados a que salten a la bancada que tiene a Gabriel Bornoroni al frente, pero aclaran que el vínculo con Ritondo no es el mejor.

Hasta el momento, el oficialismo cuenta con 94 sillas al oficialismo, detrás de Unión por la Patria, y sigue de cerca los pasos de los cuatro catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil.

CON LIBERTARIOS BONAERENSES

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desembarcó ayer domingo en Mar del Plata para presidir un Congreso de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, un encuentro partidario que reunió a referentes libertarios en el Hotel Provincial.

Con total hermetismo y sin prensa, el partido puso en su cuenta de la red social X: “El mandato es claro: libertad, orden y cambio profundo. Desde cada banca, en cada provincia y recinto del país, vamos a desembarcar con la fuerza necesaria para impulsar las reformas que van a hacer grande Argentina nuevamente”.

El encuentro buscó poner paños fríos en la interna con las Fuerzas del Cielo que lidera el asesor presidencial Santiago Caputo.

La menor de los Milei estuvo acompañada por su principal operador bonaerense, Sebastián Pareja, para brindar un gesto de ordenamiento interno ante dirigentes libertarios, discutir la dinámica partidaria y la coyuntura política. También participó Martín Menem, que desde esta semana volverá a cumplir un nuevo periodo como presidente de la Cámara de Diputados nacional.

Aunque el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, ingresó a la Legislatura dentro de las listas bonaerenses de LLA, no participará del congreso por tratarse de una actividad estrictamente partidaria, se dijo. Sí habería participado de un almuerzo con Karina.