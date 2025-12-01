Farmacéuticos hicieron un llamado a vacunarse y destacaron su protección

A través de un comunicado, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (Colfarma) destacó “el rol fundamental de la vacunación en la prevención de enfermedades y la protección de la salud pública”.

Asimismo, señalaron que las vacunas “salvaron millones de vida” y que contribuyeron a “erradicar patologías que en el pasado resultaban mortales”.

También resaltaron que “la vacunación no solo protege a quien recibe la dosis, sino también a toda la comunidad, especialmente a las personas que no pueden vacunarse por motivos médicos” y sentenciaron: “es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos”.

En tanto, desde Colfarma, los farmaceúticos bonaerenses “reafirmaron su compromiso con el bienestar social e invitaron a la población a informarse a través de fuentes confiables y a consultar siempre con profesionales de la salud al momento de tomar decisiones sobre inmunización”.

No obstante, concluyeron: “Juntos podemos proteger la salud de nuestra comunidad y promover un futuro más saludable para todos. Cuidémonos entre todos”.

Discurso antivacuna

El comunicado se desarrolló en un escenario “donde la desinformación continúa circulando a través de redes sociales y canales informales”, se advirtió y agregaron: “Colfarma subrayó que la seguridad y eficacia de las vacunas están avaladas por estudios científicos rigurosos y por la experiencia sanitaria acumulada en todo el mundo”.

Lo cierto es que el pasado jueves, en el Congreso de la Nación, se llevó a cabo un evento polémico organizado por la diputada del PRO, Marilú Quiroz. En él, un hombre sin remera, buscó demostrar -a través de diversos objetos que se pegaban a su cuerpo- el padecimiento de “magnetismo humano”, como consecuencia de haberse vacunado contra el Covid, años atrás. Asimismo, la exposición contó con Lorena Diblasi, licenciada en Biotecnología del Conicet.

Pero, este tipo de eventos en detrimento de las vacunas, no es lo único.

Durante las últimas semanas, este diario dio a conocer los bajos niveles de vacunación en la población argentina, con especial foco en la Ciudad y en el territorio bonaerense.

Las principales consecuencias se pueden ver en el presente en hospitales provinciales: se registraron casos de tos convulsa o coqueluche, de influenza e incluso de sarampión. No obstante, también crece el miedo sobre las enfermedades -algunas erradicadas- que podrían volver a aparecer.